中国成功发射海洋一号 D 星，打造首个海洋民用业务卫星星座

IT之家 6 月 11 日消息 从中国国家航天局获悉，6 月 11 日 2 时 31 分，中国在太原卫星发射中心用长征二号丙运载火箭成功发射海洋一号 D 星。该星将与海洋一号 C 星组成中国首个海洋民用业务卫星星座。

▲海洋一号 C、D 卫星星座模拟图，图自中国空间技术研究院

IT之家了解到，海洋一号 D 星是中国第四颗海洋水色系列卫星，是国家民用空间基础设施规划的首批海洋业务卫星之一。该星将与 2018 年成功发射的海洋一号 C 星进行上、下午组网观测，填补中国海洋水色卫星下午无观测数据的空白。

海洋一号 D 星采用中国自主研发的 CAST2000 卫星平台，配置与海洋一号 C 星性能相同的五个有效载荷，其中海洋水色水温扫描仪用于探测全球海洋水色要素和海面温度场，空间分辨率 1.1 千米，幅宽大于 2900 千米，探测覆盖周期为一天；海岸带成像仪用于获取近岸水体环境、海岸带、江河湖泊生态环境信息，空间分辨率 50 米，幅宽大于 950 千米，探测覆盖周期为三天；紫外成像仪用于近岸高浑浊水体大气校正；定标光谱仪用于监测水色水温扫描仪和紫外成像仪在轨辐射精度和稳定性；船舶自动识别系统用于获取大洋船舶位置信息。

首个海洋民用业务卫星星座将大幅提升中国对全球海洋水色、海岸带资源与生态环境的有效观测能力，对开展全球气候变化研究、应对人类共同面临的全球气候变暖和生态文明建设等具有重要意义，将开启中国自然资源卫星陆海统筹发展新时代，助力海洋强国建设。