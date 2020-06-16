媒体报道公司负面后，六名 eBay 前员工恐吓骚扰编辑

6 月 16 日消息，据国外媒体报道，六名前 eBay 员工被指控对电子商务时事通讯编辑进行骚扰。美国司法部称，包括公司前全球安全和弹性主管詹姆斯 · 鲍格（James Baugh）在内的六名 eBay 前员工恶意骚扰发表 eBay 负面报道的编辑夫妇。

据悉，这六名 eBay 前员工通过网络进行威胁、邮寄活昆虫等奇怪物品甚至于对当事人进行监视。据称，这伙人试图压制来自时事通讯的公司负面报道和负面评论，因此策划了一项计划，从 2019 年年中开始恐吓时事通讯的编辑及其家人。他们创建匿名的推特账户，向这对夫妇发送侮辱和威胁，然后升级为当面骚扰。此外还向这对夫妇邮寄丑陋面具、一箱蟑螂和活蜘蛛等各种东西。

据称，该团伙还对这对夫妇进行监视，并一度计划闯入他们的车库，在车上安装一个跟踪装置。

直到 2019 年 8 月接到执法部门的通知，eBay 领导层才知道这次骚扰活动。该公司发表声明称，已于当年 9 月份解雇了所有涉案员工。“eBay 不会容忍这种行为。”“eBay 要求员工遵守高标准的行为和道德标准，并将继续采取适当行动确保这些标准得到遵守。”

但证词显示，至少有两名高管曾鼓励攻击该时事通讯。eBay 证实，其中一人就是 eBay 当时的首席执行官德文 · 维尼格（Devin Weni）。证词显示，维尼格与另一位高管就通讯编辑的事进行了沟通，并说：“我根本不在乎她说什么。”几秒钟后又补充道：“把她拿下。”他在另一条信息中重复了这句话：“如果你打算把她拿下…… 现在正是时候。”

eBay 承认维尼格对该通讯发表了 “不恰当的”评论，尽管 “没有证据表明维尼格事先知道或授权了后来针对编辑和她丈夫的行动。”