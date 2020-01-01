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2019年eBay最贵拍卖：巴菲特午餐

2020/1/1 15:34:28来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

北京时间1月1日消息，美国在线拍卖平台eBay公布2019年“最有趣和最贵购买”名单，分析了平台上2019年1月1日至12月6日的全球购买数据，排名第一的是第20届巴菲特午餐拍卖，成交价为456万7888美元，中标者是区块链平台波场的创始人孙宇晨。

事件回顾：2019年6月4日，孙宇晨凌晨发微博证实以456.7888万美元（约合人民币逾3100万元）价格拍下第20届巴菲特慈善午宴。

6月12日波场基金会宣布，此次午餐将于当地时间7月25日在旧金山举行。

但此后风波不断，7月8日，针对媒体报道称巴菲特取消与孙宇晨的午宴消息，随后孙宇晨回应称，和巴菲特的午餐见面会将在7月25日如期举行，请大家不要相信小道消息。

7月23日早间，孙宇晨发微博称，因突发肾结石正在医院治疗，因此取消与巴菲特先生的午餐会面。但有媒体报道称，孙宇晨取消午宴或许另有原因，他已被限制出境。

随后，波场基金会（TRON Foundation）宣布，巴菲特午餐的各方都同意在各自时间表可以容纳时重新安排（午餐）时间。

7月26日，孙宇晨在旧金山一次私人聚会上表示，巴菲特午餐只是暂时取消，目前午宴时间正在和巴菲特方面进行协调。

但迄今为止，这场世人瞩目的午餐杳无音讯，没有后续。

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关键词：巴菲特eBay

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