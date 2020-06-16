小米崔宝秋：5G 时代人均设备数上百，手机还是核心吗？

编者按：

这是属于 5G 的时代。

一年间，5G 信息江河汇聚、企业崛起为峰、智能世界变得无比开阔。它不仅是信息变革中的土壤，更是巩固科技创新地位的重要基石。

一年间，5G 大市场群雄逐鹿：

国际赛道，各大巨头在多领域争夺制高点；

专利研发，中国阵营全球占比已突破五成；

智慧创新，应用场景商机不断且相继投产；

手机市场，百元区间的细分竞争尤为激烈；

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一年间，由新浪科技、新浪 5G 联合发起的《5G 大家谈》栏目，与数十位政、企、学界著名人士畅聊通信的发展及落地，为读者答疑解惑。同时，《5G 大迈进》栏目将为读者探究中国通信企业的成长之路。

一年后的今天，信息所至，融入百业。当更多人触及 5G，又将碰撞出怎样的火花？

嘉宾介绍：

崔宝秋博士，小米集团副总裁、集团技术委员会主席。2012 年 6 月加入小米，作为集团技术委员会主席，目前负责集团在技术战略、技术合作、技术人才、技术组织、技术文化等方面的推进和强化。

崔宝秋在加入小米之前，先后就职于 IBM 硅谷实验室、雅虎和领英，从事数据库、搜索引擎、机器学习、大数据、社交网络等领域的技术研发和管理工作。

行业处在 5G、AI、IoT 交汇的大风口

“我觉得 5G 是一个风口，5G+AIoT 更是一个风口。我们处在三个时代的交汇期，第一个是 5G，第二个是 AI，第三个是 IoT。”

在接受新浪科技采访时，崔宝秋表示，5G 会加速未来超级互联网的到来，就是所谓的 5G+AIoT；5G 也会促进未来大数据、人工智能、云服务技术和实体经济的融合，这个里面还有很多的空间要发展，还有很多机会。“所以，从应用场景到 5G 技术和终端的普及，到整个产业的融合，我认为还是有很多工作要做，刚开始，大家还在一个兴奋期。”

崔宝秋认为，如果 5G+AIoT 代表了下一代超级互联网，那么这个互联网的规模会远大于今天的移动互联网。

他提到，在 PC 互联网时代，无法达到人均一台 PC。在今天的移动互联网时代，可能人均一部或多部手机。未来超级互联网时代，可能每个人有十台、数十台，甚至上百台设备围绕身边，从手机、智能家居、可穿戴、车载，无处不在，有的通过云端相连，有的是可穿戴、随身携带。

据其介绍，在今天小米的 AIoT 布局中，智能家庭的发展远超出三五年前的想象，未来这个生态非常大，可以包容各种行业，涵盖硬件、软件等。

“所以，很多生态是可以共赢的，可以相互打通的。未来 5G+AIoT 这个生态，容得下多个巨头，包括国内的和世界的。当然最终是否有几家超级巨无霸的新互联网巨头会脱颖而出呢？也有可能。“

万物互联时代 手机的核心地位如何变化？

进入万物互联时代，智能电视、智能音箱等越来越多的智能设备有望成为新的控制入口，那么手机的核心地位会被替代吗？

崔宝秋认为，几年前就有人大胆预言手机会在未来几年内消失，这个预言有些过早。但有一个趋势是不可否认的，手机作为一个智能通信设备，是一个移动互联网的终端，人们基本上 7×24 随身携带。“未来，人们在手机上的总时长可能会降低，因为其它智能设备会发展起来，就像当年的手机慢慢取代 PC 一样。未来假如有了智能手环、智能手表、智能眼镜、智能耳机，带来的视觉消费、听觉消费，以及各种信息与服务的消费，慢慢地会降低人们在手机上花的时间，我觉得这个趋势是可以看得见的，很清晰。”

不过，崔宝秋强调，今天，手机肯定还是人的中心，未来长时间内可能还是这样。

区别在于，未来人们回到家中，手机中心可能会变为智能电视、智能音箱等智能家居的控制中心。“手机、音箱、电视这三个产品我们都做，不同部门、不同事业部的人都会说自己是中心，其实这个都是相对的。我觉得将来在万物智能互联时代，这是一个集中控制和分布式控制的模式。”

崔宝秋总结到，很难说某一种设备成为人的中心，而是说云边端一体的能力是未来 AIoT 和 5G 带来的无处不在的万物智能互联的中心。

5G 需 “先修路、后跑车” 手机等终端设备还在起步中

5G 虽然是大趋势，不过，崔宝秋也指出，5G 时代现在刚进入，有点像以前修高速公路，要 “先修路、后跑车”。我们的基础设施、网络设备、基站建设都已经在世界上遥遥领先，但是真正适合跑 5G、支持 5G 的手机终端和其它的智能设备终端还在起步中，这中间会有个稍微的滞后过程。

根据信通院公布的国内手机出货量数据，截止今年 2 月，国内 5G 手机出货量累计为 2161.4 万部。但是目前，中国移动 + 中国电信的 5G 套餐用户总数为 2613 万。

目前，5G 套餐用户数比 5G 手机的储户量还要高，也就是说，有大量用户办理了 5G 套餐，但并未购买 5G 手机和使用 5G 上网。

崔宝秋表示，中国 5G 套餐的普及率是不是真能达到我们希望中的比例，还需要时间验证。

“各大运营商为了刺激 5G 的普及和消费者的消费行为，推出流量的优惠，用户会因为觉得划算就买了。另外我认为，5G 是未来，5G 套餐用户数大于 5G 手机销量，背后也说明了用户有换机的愿望，有在短期内换 5G 的诉求。”

崔宝秋最后还提到，在 5G 甚至未来的 6G 时代，可能有许多杀手级的应用将会出现。“我们看到的 6G 是十年以后的事情。今天 6G 技术还处在预研阶段，大家还在看一些场景、愿景、技术的预研、标准化的制定，这条路还非常长。”