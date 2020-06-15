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消息称小米新机欲采用联发科天玑 1000 + 处理器

2020/6/15 11:15:18来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家6 月 15 日消息  数码博主 @数码闲聊站 日前爆料小米或 Redmi 新机将会采用 mt6889（联发科天玑 1000+）芯片，并暗示该机型为中端机型。

该博主此前曾爆料称：小米正在开发一款新机，其采用 144Hz LCD 打孔屏，可能采用联发科天玑 1000 + 芯片。但尚不确定该机型将属于小米还是 Redmi 旗下。结合该博主此前爆料，天玑 1000 + 目前产能较为短缺，故该机型或存在高低配型号，或将于 7 月前后发布

根据此前爆料消息，小米旗下存在两款代号为 apollo 和 gauguin 的曲面 120Hz 刷新率机型，其中 apollo 或为小米新款旗舰机型，gauguin 为中端机型但或将搭载高通 sm7250 芯片。此外，小米创始人兼 CEO雷军在小米 10 青春版发布会上曾暗示小米会有「超大杯」旗舰，而 Redmi 产品总监王腾今日辟谣了一份意指小米 10Pro + 的海报，但此前亦曾为其点赞。

据悉，联发科天玑 1000 + 是全球首款采用 Cortex A77 的集成式 5G 旗舰 Soc，是业内唯一一款支持 5G+5G 双卡双待、搭载 5G 双载波聚合技术的芯片，支持业界最高的 144Hz 高刷新率，是目前顶级 SoC 之一。

IT之家了解到，联发科天玑 1000 + 芯片的首发机型是 iQOO Z1，618 期间到手价为 1998 元，而搭载骁龙 865 平台的 Redmi K30 Pro 618 期间价格为 2197 元，不排除小米或者 Redmi 中端机型下探 2000 元档价位的可能。

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关键词：小米红米数码闲聊站

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