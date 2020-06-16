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瑞幸自曝造假又添新猜想：董事会成员邮件被黑客攻破？

2020/6/16 12:33:52来源：新浪科技作者：张俊责编：懒猫评论：

6 月 16 日午间消息，今日有媒体报道，在遭遇做空前，瑞幸咖啡一位董事会成员及其同事邮件曾收到黑客钓鱼链接，其同事不慎点击邮件系统被攻破。

今年 2 月，做空机构浑水发布匿名报告指控瑞幸咖啡财务造假。但瑞幸官方随后否认了这一指控，认为匿名报告有意误导和虚假指控。

有意思的是，2 个月后，瑞幸官方发布 SEC 文件，自曝公司 COO 涉嫌财务造假 22 亿元。前后态度的反差让人意外。

而作为瑞幸咖啡的审计机构，安永当时回应称，在对瑞幸咖啡 2019 年年度财务报告进行审计工作的过程中，安永发现瑞幸咖啡部分管理人员在 2019 年第二季度至第四季度通过虚假交易虚增了公司相关期间的收入、成本及费用。安永就此发现向瑞幸咖啡审计委员会作出了汇报。瑞幸咖啡董事会因此决定成立特别委员会负责相关内部调查。

而今日有媒体的相关报道再次为瑞幸自报造假的原因增加新的猜想。

该报道称，一位接近瑞幸咖啡董事会人士表示，在整个瑞幸造假事件中，有公司内部高管向外部做空机构等透露公司财务机密的可能，董事会成员也担心证据已经被外部掌握。在做空前，一位董事会成员及其同事邮件曾收到黑客钓鱼链接，其同事不慎点击邮件系统被攻破，但该董事会成员识别躲过。

另外据第一财经报道，财政部对于瑞幸咖啡财务造假案的现场检查部分已经结束，目前有关报告正在等待更高层级的批复。随着监管层调查的深入，瑞幸咖啡造假事件的前因后果有望进一步明朗。

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关键词：瑞幸

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