欧菲光成功研发出最薄潜望式连续变焦模组：厚度仅 5.9 毫米

IT之家 6 月 16 日消息 据国内精密光电薄膜元器件制造商欧菲光官方微信公众号消息，经过一年多的全力攻关，由欧菲光中央研究院精密摄像头技术分院独立研发、设计、制作的业界首款超薄潜望式连续变焦模组完成首样 Demo 演示，正式面世。

欧菲光称，对于行业而言，在不断创新手机内部堆叠方案的同时，如何在提升功能的同时又能开发尺寸更小的模组，则变得至关重要。

欧菲光中央研究院精密摄像头技术分院研发的高倍焦段间连续光学变焦超薄模组，模组尺寸突破 6 毫米，仅有 5.9 毫米，创造了目前行业模组厚度新低，在手机内部堆叠、布局不变的前提下，搭载此款模组的手机厚度将进一步降低。

官方称，在模组超薄化的同时，该款模组的镜头由 “1GMO6P”3 个群组构成，等效焦距达到 85~170 毫米，光圈 3.1~5.1。这样的镜头组搭配，可以由一个模组实现高倍连续变焦和实时对焦，并且实现在 3~7 倍的焦段内保持 2 倍以上的高倍率连续变焦解析能力和高画质能力。同时，使用长轴压电马达技术，有效提升 lens 在驱动器内驱动的平稳性、反复性和精度，在长焦段内、长行程的情况下，可以让 lens 在驱动器内移动的更加精准、更加迅速。

欧菲光称，作为目前手机摄像头最先进技术之一，潜望式摄像头拥有以往镜头不可比拟的优势，它方便、小巧，可以让手机外形的工业设计更加漂亮；它的成像特点可以让中央和边缘的锐度差别不大，因此让画面的细腻度得到很好的平衡。但目前的定焦潜望式镜头又会存在一些不足，诸如变焦速度不够迅速、变焦过程画像卡顿等，而潜望式连续变焦模组，将上述不足之处彻底解决。

由欧菲光中央研究院精密摄像头技术分院打造的此款摄像头模组，比之现有已出的产品，在倍率和尺寸，真正意义上实现了高倍连续变焦和超薄化。同时，经过开发研究，目前项目团队还可独立设计、制作 3-5 倍、5-8 倍、3.5-9.5 倍等不同焦段、不同倍率的潜望式连续光学变焦模组，满足不同客户需求。

IT之家了解到，欧菲光是一家国内领先的精密光电薄膜元器件制造商，以拥有自主知识产权的精密光电薄膜镀膜技术为依托，长期从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售。公司主要产品包括红外介质滤光片及镜座组件和纯平触摸屏等。