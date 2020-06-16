6.17 红包&省赚日历：京东超级直播盛典、天猫红包狂欢继续

今年的电商 618 已经拉开大幕，本文整理了 2020 年京东 618 每日大促会场和活动预告日历，希望能在大家尽情剁手的同时帮你省下一大笔银子。
• 京东京享红包（每天点此 3 次）
• 天猫超级红包（每天可抢 3 次）
• 天猫超级让利专场（多抽 3 次）
• 淘宝本地化 618 超级卡券会场（多抽 3 次）
领完天猫红包后（限 App 端），大家记得点击右侧悬浮窗【618 消费券】，每天 10 点起可再领 1 张消费券，此券可与所有优惠叠加使用哦~
小编与同事实测领到 100-20、300-30 元券，叠加使用相当划算。
6 月 17 日，京东 618 年中大促超级直播盛典正式开启，全品类狂欢，领券每满 300 减 40、爆款低至 5 折、至高 24 期免息。
6 月 17 日，天猫超级红包继续领 9 次，狂欢继续，使用时间持续至 20 日。
16 日重点活动会场
|会场
|优惠详情
|京东
|狂欢主会场
|每满 300 减 40，爆款 24 期免息
|手机狂欢
|抢 2020 元神券，爆款 24 期免息
|电脑数码
|爆款 5 折限量抢，最高 24 期免息
|家电百亿补贴
|抢千台 5 折，24 期免息
|超级百亿补贴
|秒杀爆品疯狂优惠
|家电会场
|头号京贴每满 300 减 40
|居家好物
|领券满 199 减 100、满 400 减 100
|图书盛典
|自营每满 100 减 50、叠券满 400 减 280
|珠宝饰品
|精选低至 5 折、叠券满 300 减 60
|品质钟表
|每满 300 减 40
|实时热销榜
|最火的热销单品
|天猫
|百亿补贴
|爆品上新狂补 5 亿
|大额神券
|抢 1000 减 500 元券
|限时限量 5 折
|16 日 0 点开抢折上 5 折
618 重点活动预告
|日期
|重点活动
|6 月 18 日
|巅峰盛典
电脑数码
家装建材
|6 月 19 日
|全品类返场
|6 月 20 日
|小龙虾单品日
明日爆款预热
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