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6.17 红包&省赚日历：京东超级直播盛典、天猫红包狂欢继续

2020/6/16 22:01:39来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

今年的电商 618 已经拉开大幕，本文整理了 2020 年京东 618 每日大促会场和活动预告日历，希望能在大家尽情剁手的同时帮你省下一大笔银子。

• 京东京享红包（每天点此 3 次）

• 天猫超级红包（每天可抢 3 次）

• 天猫超级让利专场（多抽 3 次）

• 淘宝本地化 618 超级卡券会场（多抽 3 次）

• 拼多多 618 数码电器会场

领完天猫红包后（限 App 端），大家记得点击右侧悬浮窗【618 消费券】，每天 10 点起可再领 1 张消费券，此券可与所有优惠叠加使用哦~

小编与同事实测领到 100-20、300-30 元券，叠加使用相当划算。

6 月 17 日，京东 618 年中大促超级直播盛典正式开启，全品类狂欢，领券每满 300 减 40、爆款低至 5 折、至高 24 期免息。

6 月 17 日，天猫超级红包继续领 9 次，狂欢继续，使用时间持续至 20 日。

16 日重点活动会场

会场优惠详情
京东
狂欢主会场每满 300 减 40，爆款 24 期免息
手机狂欢抢 2020 元神券，爆款 24 期免息
电脑数码爆款 5 折限量抢，最高 24 期免息
家电百亿补贴抢千台 5 折，24 期免息
超级百亿补贴秒杀爆品疯狂优惠
家电会场头号京贴每满 300 减 40
居家好物领券满 199 减 100、满 400 减 100
图书盛典自营每满 100 减 50、叠券满 400 减 280
珠宝饰品精选低至 5 折、叠券满 300 减 60
品质钟表每满 300 减 40
实时热销榜最火的热销单品
天猫
百亿补贴爆品上新狂补 5 亿
大额神券抢 1000 减 500 元券
限时限量 5 折
16 日 0 点开抢折上 5 折

618 重点活动预告

日期重点活动
6 月 18 日巅峰盛典
电脑数码
家装建材
6 月 19 日全品类返场
6 月 20 日
小龙虾单品日

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明日爆款预热

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