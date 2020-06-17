就剩库克了，贝索斯皮查伊小扎都愿去国会为反垄断调查作证

6 月 17 日消息，据外媒报道，当地时间周二，Facebook 和谷歌向美国众议院司法委员会致信，证实他们的首席执行官同意就针对科技行业的反垄断调查前往国会作证。再加上此前亚马逊的表态，现在美国四大科技巨头中，就剩苹果尚未明确表态。

在发给众议院司法委员会 (House Judiciary Committee)的信函中，Facebook 首席执行官马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）和谷歌首席执行官桑达尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）都承诺，愿意亲自出席听证会。众议院司法委员会自去年以来始终在调查这些大型科技公司。

如果听证会按计划进行，这可能代表着对科技行业最有权势的首席执行官们进行的最高调、最引人注目的公开质询。在联邦机构继续调查苹果、亚马逊、Facebook 和谷歌是否威胁竞争，并在此过程中损害企业竞争对手和消费者权益之际，此次听证会将会引发特别关注。

Facebook 和谷歌拒绝置评，而苹果没有回应请求。众议院反垄断委员会主席大卫 · 西西林（David Cicilline）的发言人没有立即回应置评请求。

据知情人士透露，在写给众议院司法委员会领导人的信中，Facebook 和谷歌表示，只要其他科技巨头的最高领导人出席听证会，它们也会同意首席执行官参与。据悉，亚马逊首席执行官杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）也表示，他将参加听证会。

与此同时，有知情人士称，苹果已经告知众议院司法委员会，它将派高管出席听证会，但并未明确承诺其首席执行官蒂姆 · 库克 (Tim Cook)是否亲自出席。这种做法可能会加剧苹果与国会议员之间的紧张关系，迫使后者采取强制行动。比如此前，美国国会就曾威胁要对贝索斯发出传票，强制他出席听证会。

众议院议员已经要求苹果、亚马逊、Facebook 和谷歌在反垄断调查中交出大量记录。该委员会去年开始了反垄断调查，希望审查硅谷科技公司的商业行为，并确定联邦竞争法是否跟上了时代的步伐。

调查负责人西西林称，他打算今年就调查发表一份报告，预计这份报告将建议对苹果、亚马逊、Facebook 和谷歌采取新的监管或其他行动。

美国国会的调查是对司法部和联邦贸易委员会（FTC）正在进行的一系列调查的补充。美国司法部领导人预计将在今年夏天对谷歌提起反垄断诉讼，多州总检察长也在调查这家搜索和广告巨头。