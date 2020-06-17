618 大促来袭，这几款十代酷睿游戏本不要错过

618 年中大促来袭，游戏本领域价格大战也同时展开，英特尔在今年四月份正式推出了十代酷睿高性能移动版处理器，全新的十代酷睿标压处理器打破笔记本处理器 5GHz 的主频壁垒。这也为 3A 游戏和创意人士带来了更多额外的性能。



十代酷睿标压处理器通过英特尔 Thermal Velocity Boost 技术提升睿频频率，i9-10980HK 可以实现 5.3GHz 的最大睿频频率。今年的高端 i7 型号有三款，规格最高的 i7-10875H 达到了八核十六线程，主频 2.3GHz，睿频 5.1GHz，接近了上代 i9 的规格，专为不断增长的内容创建者细分领域，发烧友级的高端游戏玩家，以及喜欢创作和其他对多任务处理要求苛刻的用户而设计。

面向主流游戏玩家，英特尔还推出了 i5-10300H 和 i5-10400H 两款处理器，这两款处理器基频分别为 2.5GHz 和 2.6GHz，睿频分别为 4.5GHz 和 4.6GHz，均采用四核八线程设计。能更好的满足主流游戏玩家的游戏需求。针对市面上不同人群对游戏本产品的需求，618 期间不少厂商也都亮出了不同价位的游戏本产品，一起来看一下吧。

戴尔 G5

戴尔 G5 全新升级了十代标压处理器，相比于其他游戏本产品，戴尔 G5 价格更亲民些，适合入门级玩家选购。由于产品划分精细，也适合不同需求的玩家选择。此次戴尔 G5 带来了酷睿 i5-10300H、i7-10750H 两种处理器，屏幕则提供 60Hz、144Hz、300Hz IPS 屏幕，而显卡提供 GTX 1650Ti、GTX 1660Ti、RTX 2060、RTX 2070 Max-Q 四种可选。

这一系列配置最高的十代酷睿 i7-10750+RTX 2070 Max-Q 款，配备 300Hz 刷新率电竞屏，支持 12 区域 RGB 底盘光刃和 4 区域 RGB 自定义背光，还支持 AlienFX 外星人定制光效。至少在视觉体验上，让人眼前一亮。

接口方面，戴尔 G5 配备 1 个 HMDI 2.0 接口，1 个 USB 3.2 接口，2 个 USB 2.0 接口，1 个 SD 卡槽，1 个耳麦接口，1 个雷电 3 接口，1 个 mini DP 接口，1 个 RJ45 网线接口。

目前，戴尔 G5 入门版 i5/8G/1650Ti/IPS 售价为 5989 元，基本和一些高端的轻薄本价格持平。而顶配版 i7/16G/2070MQ/300Hz 售价为 11999 元，在同类型游戏本上也可以说是非常亲民了。

联想拯救者 Y7000

联想拯救者系列游戏本产品无疑是今年不少人关注的热门产品，针对不同的用户需求，联想拯救者推出了 Y7000 和 Y9000 两个大系列产品，分别对应主流游戏本市场和高端游戏本市场。而 Y7000 无疑是现阶段游戏本中性价比非常高的一款。

全新的联想拯救者 Y7000 游戏本采用十代酷睿高性能处理器，可选酷睿 i5-10300H 和酷睿 i7-10750H，能更好的满足主流玩家的游戏需要。其中酷睿 i7-10750H 款基频达到 2.6GHz，单核睿频最高 5.0GHz，全核睿频 4.3GHz。显卡可选英伟达 GeForce GTX 1650 和 GTX 1650Ti。

屏幕方面，联想拯救者 Y7000 采用了一块 FHD 的 IPS 屏幕，覆盖 100% 的 sRGB 色域，最高亮度 300 尼特，支持 DC 调光。

存储方面，联想为拯救者 Y7000 系列提供了 16GB DDR4 2933MHz 内存，最大存储空间达到 1TB，并支持双 M.2 SSD 和 2.5 英寸硬盘位。

接口方面，联想拯救者 Y7000 包含 1 个 HDMI 2.0 接口，1 个 USB Type-C 形态的 USB 3.2 Gen 1 接口同时支持 DP1.2，4 个 USB 3.2 Gen 1 接口，1 个网线接口，1 个耳麦接口，1 个电源接口。

618 期间，i5/1650/16GB/512GB 版售价 5999 元，i7/1650/16GB/512GB 版售价 7299 元，对于主流玩家来讲，联想 Y7000 是个不错的选择。

华硕 ROG 枪神 4

ROG 今年全新升级了各个产品线，其中，枪神系列无疑是很多游戏发烧友的信仰选择。有了十代酷睿的加持，ROG 枪神 4 在主流的 3A 游戏体验上，更上一层楼。

全新的华硕 ROG 枪神 4 搭载英特尔十代酷睿 i7-10875H 处理器，这款处理器性能表现甚至媲美一些桌面处理器产品。酷睿 i7-10875H 处理器采用 8 核 16 线程设计，睿频可达 5.1GHz。可以说是十代酷睿标压 i7 中表现强悍的一款产品。配合 115W 满血版 RTX 2070 SUPER 显卡，现阶段主流的 3A 大作，ROG 枪神 4 都能轻松驾驭。

整机 ROG 的信仰标志、丰富的 RGB 灯效、BMW Designworks Group 超跑流线未来设计、冰川液金散热，以及 ROG Boost 超频引擎加持让枪神 4 成为了一台强悍的游戏利器。配合 Keystone 钥石，可快速进入设备或暗影存储区。

华硕 ROG 枪神 4 搭载了一块 300Hz 刷新率的 IPS 电竞屏，屏幕色彩覆盖 100%sRGB。预装 1TB NVMe PCIe 3.0x4 SSD，并预留 2 个 M.2 SSD 插槽，同时支持组建 RAID 0。

接口方面，华硕 ROG 枪神 4 拥有一个 USB Type-C 形态的 USB 3.2 Gen 2 接口同时支持 DP 1.4，3 个 USB 3.2 Gen 1 接口，1 个 HDMI 2.0b 接口，1 个网线接口，1 个耳麦接口和 1 个电源接口。另外，华硕 ROG 枪神 4 还有专门的接口配合 Keystone 钥石。

售价方面，京东 618 期间，华硕 ROG 枪神 4 享受订金 100 元抵 1000 元优惠活动，到手价为 16969 元，同时加赠 ROG 电竞背包。

惠普暗影精灵 6 Air

惠普暗影精灵系列游戏本今年也带来升级后的新品，其中暗影精灵 6 Air 针对入门和高端游戏用户推出了两种不同的选择，但他们同时选择了酷睿 i7-10750H，作为一款六核十二线程的处理器，其基频达到 2.6GHz，睿频 5.0GHz，同时还有 12MB 三级缓存。显卡上，惠普此次提供 GTX 1650Ti、RTX 2060 以及 RTX 2080 SUPER Max-Q 个版本选择。

既然是 Air，那么暗影精灵 6 Air 机身厚度也比同类型游戏本轻薄不少，最薄处厚度 20 毫米，重约 2.4 千克。屏幕则配备 144Hz 高刷新率的 IPS 屏幕，覆盖 72% NTSC 色域。Wi-Fi 6、专业音效系统、RGB 炫彩灯光都支持。接口同样是非常丰富，3 个 USB 3.1 Gen 1 接口，1 个 USB Type-C 接口，1 个耳麦接口，1 个 RJ45 网线接口，1 个 HDMI 接口，1 个 mini DP 接口，1 个 SD 读卡器插槽以及 1 个电源接口。满足我们日常绝大部分场景使用。

618 期间，惠普暗影精灵 6 Air 1650Ti 版售价为 7899 元，2060 版售价 9999 元，2080 SUPER Max-Q 版售价 15999 元。

618 期间，不少厂商都选择借势进行一波大促，随着新款的十代酷睿处理器以及 RTX 显卡上市，游戏本市场呈现欢腾热闹的态势，这也给到消费者更多的选择。如果你想要在 618 期间更新下自己的游戏本，上面这几款产品不妨关注下。

