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滴滴总裁柳青、演员艾玛 · 沃特森等三人加入 Gucci 母公司董事会

2020/6/17 9:30:16来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 17 日消息 据界面新闻报道，当地时间 6 月 16 日，旗下拥有 Gucci、Saint Laurent、Balenciaga 等奢侈品牌的开云集团宣布，滴滴出行总裁柳青、英国演员艾玛 · 沃特森（Emma Watson）、瑞士信贷前首席执行官蒂贾恩 · 蒂亚姆（Tidjane Thiam）加入集团董事会。

IT之家了解到，沃特森将成为开云集团可持续发展委员会的主席，蒂亚姆则被任命为开云集团审计委员会的主席。

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关键词：柳青滴滴

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