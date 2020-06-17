丰田明年将免费开放汽车碰撞测试软件：提升汽车安全性

6月17日消息，据国外媒体报道，丰田汽车（以下简称丰田）明年将免费开放汽车碰撞测试软件，以提升汽车安全性。

丰田汽车

丰田将于2021年1月起无偿公开可在电脑上解析汽车碰撞事故对人体造成的伤害的虚拟人体模型THUMS（Total Human Model for Safety）。

外媒称，丰田将让企业集团等都能自由使用上述软件，带动提高汽车业界整体的安全技术水平。此外还意在加速完善面向自动驾驶实用化的环境。

丰田与丰田中央研究所于2000年共同开发了能够还原、解析车辆碰撞时对人体的全身伤害的虚拟人体模型“THUMS”。之后经过不断进化，至去年公布的最新版Version6，THUMS不仅拥有骨骼、大脑、内脏，还增加了肌肉，同时也增加了不同性别、年龄、体格的模型。

丰田介绍称，相较于碰撞安全试验中被广泛使用的假人模型，THUMS更加精密地还原了人体的形状及强度，能够更详细地解析碰撞导致的伤害。不仅如此，因THUMS可在电脑上进行模拟实验，通过重复模仿及解析各种碰撞场景，可大幅减少碰撞试验所需的时间及经费。

目前，THUMS被日本国内外100多个汽车厂商、零部件厂商、大学、研究机构等运用于汽车安全研究，用于安全带、空气囊、减轻行人事故伤害的汽车构造等各类安全技术的研发应用。