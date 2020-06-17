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打击网络侵权盗版！国家版权局等四部门启动“剑网 2020”专项行动

2020/6/17 12:07:22来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家6月17日消息 据国家版权局消息，近日，国家版权局、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室四部门联合启动打击网络侵权盗版“剑网2020”专项行动，这是全国持续开展的第16次打击网络侵权盗版专项行动。

IT之家了解到，自2005年起，国家版权局等部门针对网络侵权盗版的热点难点问题，先后开展了网络视频、音乐、文学、新闻及网络云存储空间、应用程序商店等领域的版权专项整治，集中强化对网络侵权盗版行为的打击力度，相继查处了一批侵权盗版大案要案。

国家版权局表示，本次专项行动于6月至10月开展，针对网络版权保护面临的新情况新问题，聚焦5个重点领域：一是开展视听作品版权专项整治，深入开展院线电影网络版权专项保护，严厉打击短视频领域存在的侵权盗版行为，严厉打击通过流媒体软硬件传播侵权盗版作品行为；二是开展电商平台版权专项整治，加强对大型电商平台的版权监管工作，严厉打击网店销售盗版图书、音像制品、电子出版物、数据库及盗版网络链接和存储盗版作品的网盘账号密码等行为，严厉整治网店设计、经营中使用盗版图片、音乐、视频等行为；三是开展社交平台版权专项整治，加大新闻作品版权保护力度，进一步规范图片市场版权传播秩序，关闭一批恶意侵权社交平台账号；四是开展在线教育版权专项整治，加大“学习强国”学习平台版权保护力度，大力整治在线教育培训中存在的侵权盗版乱象，切断盗版网课的灰色产业链条；五是巩固重点领域版权治理成果，严厉打击网络游戏私服、外挂等侵权盗版行为，推动完善网络音乐版权授权体系，强化对大型知识分享平台的版权监管力度，继续巩固网络文学、动漫、网盘、应用市场、网络广告联盟等领域取得的工作成果。

国家版权局有关负责人表示，本次专项行动将突出查办案件，进一步加大对网络侵权盗版案件的处罚力度，对人民群众意见强烈、社会危害大的侵权盗版分子一律依法从严查处。

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关键词：版权盗版

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