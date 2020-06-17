良心厂商！上市五年的模块化手机 Fairphone 2 将获 Android 9 更新

IT之家6月17日消息 Fairphone手机公司宣布，将为其2015年上市的模块化手机Fairphone 2升级Android 9 Pie系统。

当然，你可能觉得Android 9 Pie已经是接近两年的老系统了，但需要知道的是，Fairphone 2开箱预装的是安卓5.1棒棒糖系统。另外，Fairphone 2搭载的是高通骁龙801系统，这将使其成为唯一一款搭载该处理器并升级Android 9 Pie系统的手机。

值得一提的是，高通从未为骁龙801芯片组发布基于Android 9 Pie的AOSP版本，意味着Fairphone需要进行大量的工作，以便使其能与骁龙801正常工作，对于这样一家小公司来说，这是一项巨大的工程。

IT之家了解到，Fairphone 2手机的拆解难度极低，用户可以自行更换后盖、电池、显示屏组件、机身框架、接收器、后置摄像头和扬声器模块。该机的初始配置为5英寸显示屏，高通骁龙801处理器，2GB手机内存+32GB机身存储空间，支持microSD扩展，后置800万像素摄像头，售价为529.38欧元（约合人民币3744元）。

尽管Fairphone 2在2015年上市，但该公司仍然在为该机提供系统更新，还是很值得称赞的，就不要奢望Android 11了。