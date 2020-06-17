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天猫 618 超级红包惊喜加推 2 元起，20:00 准点开抢

2020/6/17 19:26:57来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

今年的电商618已经拉开大幕，本文整理了2020年京东618每日大促会场和活动预告日历，希望能在大家尽情剁手的同时帮你省下一大笔银子。

今晚20点，今天全新的惊喜红包机会在等你。

加码时间：6月17日 20:00，请务必准点蹲抢，否则领的不是加码奖池。

红包面额：2元起步，更多618面额开放。

领取次数：每人额外1次抽奖机会，领过以下9次日常红包的也能领，不冲突。

• 天猫超级红包（每天可抢3次、今晚加推多领1次）

• 天猫超级让利专场（多抽3次）

• 淘宝本地化618超级卡券会场（多抽3次）

• 京东京享红包（每天点此3次）

• 拼多多618数码电器会场

领完天猫红包后（限App端），大家记得点击右侧悬浮窗【618消费券】，每天10点起可再领1张消费券，此券可与所有优惠叠加使用哦~

小编与同事实测领到100-20、300-30元券，叠加使用相当划算。

6月17日，京东618年中大促超级直播盛典正式开启，全品类狂欢，领券每满300减40、爆款低至5折、至高24期免息。

6月17日，天猫超级红包继续领9次，狂欢继续，使用时间持续至20日。

17日重点活动会场

会场优惠详情
京东
狂欢主会场每满300减40，爆款24期免息
手机狂欢抢2020元神券，爆款24期免息
电脑数码爆款5折限量抢，最高24期免息
家电百亿补贴抢千台5折，24期免息
超级百亿补贴秒杀爆品疯狂优惠
家电会场头号京贴每满300减40
居家好物领券满199减100、满400减100
图书盛典自营每满100减50、叠券满400减280
珠宝饰品精选低至5折、叠券满300减60
品质钟表每满300减40
实时热销榜最火的热销单品
天猫
百亿补贴爆品上新狂补5亿
大额神券抢1000减500元券
限时限量5折
16日0点开抢折上5折

618重点活动预告

日期重点活动
6月17日超级直播
6月18日巅峰盛典
电脑数码
家装建材
6月19日全品类返场
6月20日
小龙虾单品日

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明日爆款预热

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