天猫 618 超级红包惊喜加推 2 元起，20:00 准点开抢

今年的电商618已经拉开大幕，本文整理了2020年京东618每日大促会场和活动预告日历，希望能在大家尽情剁手的同时帮你省下一大笔银子。
今晚20点，今天全新的惊喜红包机会在等你。
加码时间：6月17日 20:00，请务必准点蹲抢，否则领的不是加码奖池。
红包面额：2元起步，更多618面额开放。
领取次数：每人额外1次抽奖机会，领过以下9次日常红包的也能领，不冲突。
• 天猫超级红包（每天可抢3次、今晚加推多领1次）
• 天猫超级让利专场（多抽3次）
• 淘宝本地化618超级卡券会场（多抽3次）
• 京东京享红包（每天点此3次）
领完天猫红包后（限App端），大家记得点击右侧悬浮窗【618消费券】，每天10点起可再领1张消费券，此券可与所有优惠叠加使用哦~
小编与同事实测领到100-20、300-30元券，叠加使用相当划算。
6月17日，京东618年中大促超级直播盛典正式开启，全品类狂欢，领券每满300减40、爆款低至5折、至高24期免息。
6月17日，天猫超级红包继续领9次，狂欢继续，使用时间持续至20日。
17日重点活动会场
|会场
|优惠详情
|京东
|狂欢主会场
|每满300减40，爆款24期免息
|手机狂欢
|抢2020元神券，爆款24期免息
|电脑数码
|爆款5折限量抢，最高24期免息
|家电百亿补贴
|抢千台5折，24期免息
|超级百亿补贴
|秒杀爆品疯狂优惠
|家电会场
|头号京贴每满300减40
|居家好物
|领券满199减100、满400减100
|图书盛典
|自营每满100减50、叠券满400减280
|珠宝饰品
|精选低至5折、叠券满300减60
|品质钟表
|每满300减40
|实时热销榜
|最火的热销单品
|天猫
|百亿补贴
|爆品上新狂补5亿
|大额神券
|抢1000减500元券
|限时限量5折
|16日0点开抢折上5折
618重点活动预告
|日期
|重点活动
|6月17日
|超级直播
|6月18日
|巅峰盛典
电脑数码
家装建材
|6月19日
|全品类返场
|6月20日
|小龙虾单品日