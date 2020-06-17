618 买这些骁龙 865 旗舰不纠结：游戏、拍照、AI、5G 样样精通

智能手机市场变化莫测，技术的日新月异正推动着智能手机体验的不断完善，对于各大智能手机厂商们而言，“旗舰机必搭载骁龙8系移动平台”仍是亘古不变的真理，距离高通骁龙865发布已经过去整整半年时间了，这半年时间里，可供消费者选择的骁龙865旗舰已经超过十款，618期间是数码爱好者购买新机的最佳时期，那么面对这些骁龙865旗舰手机们，到底该如何选择呢？笔者通过游戏、拍照、AI、5G等多个维度，在这里具体分析并推荐一波骁龙865手机。

端游级游戏体验——

黑鲨游戏手机3系列

从第一代产品开始，独特的外观设计和凶猛的性能释放就已经成为黑鲨游戏手机专有的标签，黑鲨游戏手机3系列是黑鲨的第五款游戏手机，也是国内市场第一批搭载骁龙865 5G移动平台的手机之一。在屏幕上，黑鲨游戏手机3系列支持90Hz高刷和高达270Hz的触控采样率，其中Pro版本更是带来了7.1英寸2K+、10.7亿色彩的显示屏，显示效果一流，色彩表现更是惊艳。

在性能方面，黑鲨游戏手机3全系标配了骁龙865移动平台，同时搭配LPDDR5+UFS 3.0存储组合，成为了玩家们出色的游戏利器。

骁龙865可以说是2020年安卓阵营性能最强移动平台，搭载了全新的Kryo 585 CPU（基于Cortex-A77定制），拥有25%的性能与能效比提升，其中超级大核最高主频2.84GHz，另外3颗大核为2.4GHz，四核能效核心则基于Cortex-A55定制，主频1.8GHz。GPU方面采用了全新的Adreno 650，相比前代同样有着25%图形渲染速度和35%能效提升，具有更强悍的图形渲染能力，Adreno 650还支持全新的硬件嵌入特性，比如Adreno HDR快速混合，带来整体渲染速度的提升，同时还降低了功耗。

骁龙865还支持新一代的Snapdragon Elite Gaming 特性，支持游戏开发者引入端游级光源和后处理，以创造全新水平的逼真移动游戏体验。

此外，骁龙 865 还首次在移动终端上支持用户直接从应用商店下载驱动，从而让游戏实现最顶级的性能释放。

在IT之家的测试中，崩坏 3 游戏中，黑鲨游戏手机3的平均帧率为 56 帧，在记忆战场里使用希儿的大招居然没有掉帧，更是比较难得，如此性能释放和稳定性表现，显然骁龙865起到了决定性的作用。

除了骁龙865之外，黑鲨游戏手机3还针对游戏做了多方面的操控优化，比如游戏语音操控、比如屏幕压感3.0，在Pro版本上甚至还加入了弹出式的侧压按键，全方位的助力玩家获得更极致的游戏体验。

一亿像素的硬实力拍照——

小米10系列

小米10系列是小米正式冲击高端市场的首款旗舰手机，也是一款非常标准的骁龙865水桶旗舰机，毫不夸张的说，小米10系列几乎成为了2020年所有安卓旗舰机的对比标杆，在各大骁龙865手机的新闻评论区内，总会看到和小米10系列对比相关的内容。

借助一亿像素，小米10系列再次突破了手机影像极限，其主镜头采用 1/1.33 英寸超大感光元件和 f1.69 超大光圈，而且是 8P 镜组，支持 OIS 光学防抖。一亿像素拥有着无与伦比的画质解析力，同时还支持8K视频拍摄以及HEIF图片存储。

在小米10实现一亿像素的背后，离不开骁龙865移动平台的功劳。

骁龙865所搭载的Spectra 480 ISP具备惊人的每秒 20 亿像素处理速度，用户可以拍摄拥有 10 亿色的 4K HDR 视频，也可以拍摄 8K 视频，亦或捕捉高达 2 亿像素的照片。据了解，480 ISP从过往每个时钟周期处理一个像素的管线处理方式升级为了每个时钟周期处理4个像素，具备超高速的画面捕捉能力，并且大大提高了处理效率，由于每个时钟周期内处理的像素数量增多，ISP可以将时钟周期调慢，让ISP以更低的功耗和更低温度运行。

比如同样是一亿像素的小米CC9 Pro，在拍摄一亿像素的时候，图片就有明显的加载时间，而骁龙865加持的小米10系列已经可以做到秒拍成像。显然，骁龙865为小米10系列的一亿像素拍摄、8K视频、HEIF图片存储提供了足够的算力支持，以保证小米10系列充分发挥高像素的优势。

赋予手机新智慧的AI体验——

vivo NEX 3S

在早些时候鲁大师公布的2020 年第一季度的手机 AI 芯片排行榜中，高通骁龙 865 以 112309 的得分排名第一。骁龙 865 搭载了第五代 AI Engine，在其加持下，骁龙 865 手机能够实现过去无法想象的 AI 功能特性。

据官方资料，骁龙865所搭载的第五代 AI Engine 可实现高达每秒 15 万亿次运算（15 TOPS），AI 性能是前代平台的 2 倍。

vivo今年发布的探索旗舰NEX 3S，就是一款足够智慧的5G手机，其内置的智能助手Jovi具备更智能的全局日程管理能力，比如你在做菜的时候它可以为你提供菜谱，比如它能够聚合手机中的酒店、会议、日程等内容信息，主动给用户提供娱乐、出行信息；它还带来了周边服务，提供餐饮、娱乐、出行、停车场等等信息。

比如AI 的实时翻译，这在 vivo NEX 3S 手机上有着重要应用。在这款手机自带的《翻译机》App 中，通过 “对话”功能，就可以实现对语言的实时翻译。再比如NEX 3S内置的Jovi电话秘书功能，在你不方便接听电话的时候，Jovi可以帮你接听电话，出国旅游的时候更可以做你的替身翻译助手。

让手机用人类的思维方式思考，这对神经网络运算的运算量、速度都有极为严苛的要求，需要极为强大的算力支撑。在骁龙865上，AI Engine全新升级了Qualcomm Hexagon 张量加速器，TOPS 性能是前代张量加速器的 4 倍，同时运行能效提升了35%。它可以为基于 AI 的实时翻译提供支持，即手机能够把用户语音实时翻译成外语文本和语音。

此外，全新 Qualcomm 传感器中枢（Sensing Hub）让终端能够以极低功耗感知周围情境。再诸如Qualcomm 神经处理 SDK、Hexagon NN Direct 和 Qualcomm AI Model Enhancer 工具也进行了升级，开发者可以更好、更自由、更灵活的打造智慧应用。

全能连接，全能5G——

OPPO Find X2系列

2020年是5G网络普及的元年，从今年开始，几乎发布的新机都是5G产品，但是这些5G手机在在5G体验上表现就参差不齐了。OPPO Find X2系列是一款拥有极致5G体验的旗舰手机，其支持 SA/NSA 双模 5G、支持 5G+4G 双接收双卡双待、支持目前全球共计8模37频，10个5G频段200多种5G ENDC组合，全频段采用 4*4MIMO 技术和 HPUE 技术、同时 n41/78/79 频段采用 4 天线 SRS 轮发技术，有效地提升 5G 下行 4*4 MIMO 吞吐量，网速更快。此外，Find X2 系列还采用双天线双频 WiFi，支持 Wi-Fi 6。

在底层优化方面，Find X2系列拥有 smart 5G 技术，可实现可实现智能切换 4G/5G 网络的功耗优化、DSS 动态频谱技术、双 5G 技术（5G+5G WIFI）、智能动态切换 SA 和 NSA 频谱 4 大功能。

在IT之家的测试中，Find X2 Pro（中国移动 5G 满速套餐）获得了 966Mbps 的下载速度，上传速度最高可达 48+Mbps，一次测速竟然能耗掉 1G 多的流量。

5G手机已经不是新鲜事，那么凭什么OPPO Find X2系列可以做到如此出色的5G性能表现呢？答案同样是骁龙865移动平台。据官方资料，骁龙865配备了骁龙X55 5G调制解调器，X55 5G 调制解调器及射频系统是全球首款商用的调制解调器到天线的 5G 解决方案，支持所有关键地区和主要频段，包括毫米波以及 6 GHz 以下 TDD 和 FDD 频段，支持高达 7.5 Gbp 的峰值速率和高达3Gbps上传速率，还支持动态频谱共享（DSS）、全球 5G 漫游，并支持多 SIM 卡等等特性。

骁龙X55 5G调制解调器为OPPO Find X2系列带来了超乎想象的移动5G网络体验，在此前的Find X2 Pro评测中，IT之家在 5G 网络下测试了 Find X2 Pro 应用商店 App 的下载速度，几秒钟的时间，Find X2 Pro 就能飙升到将近 100MB/s 的下载速度！

在 5G 连接之外，Qualcomm FastConnect 6800 移动连接子系统重新定义 了Wi-Fi 6 性能和蓝牙音频体验，FastConnect 6800 目前支持完整的 Wi-Fi 6 特性，包括上下行正交频分多址 (UL/DL OFDMA)技术、上下行多用户并行的多进多出 (UL/DL MU-MIMO)，频段方面支持 2.4GHz 和 5GHz 频段，最高可以支持 1024-QAM 调制方式等等。

小结：

处理器是智能手机体验的最核心要素，骁龙865在游戏、拍照、AI、5G等等领域的强悍特性，为旗舰手机提供了全方位的技术支撑，最终为消费者们带来了最极致、最完善的旗舰体验。

目前市面上搭载骁龙865的旗舰手机已经超过十台，在接下来的一段时间内，骁龙865仍将扮演“一哥”的角色，继续为智能手机厂商和广大消费者们服务，以带来最强悍、最极致的全方位体验。