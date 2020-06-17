6.18 红包&省赚日历：0 点红包双双加码，京东 / 天猫 18 日巅峰秒杀

今年的电商618已经拉开大幕，本文整理了2020年京东618每日大促会场和活动预告日历，希望能在大家尽情剁手的同时帮你省下一大笔银子。

• 京东京享红包（每天点此3次）

• 天猫超级红包（每天可抢3次）

• 天猫超级让利专场（多抽3次）

• 淘宝本地化618超级卡券会场（多抽3次）

• 拼多多618数码电器会场

领完天猫红包后（限App端），大家记得点击右侧悬浮窗【618消费券】，每天10点起可再领1张消费券，此券可与所有优惠叠加使用哦~

小编与同事实测领到100-20、300-30元券，叠加使用相当划算。

6月18日，京东618京享红包第二次也是最后一次奖池加码，这意味大家可以抽到更多、更大的现金红包，静候0点！与此同时，年中大促巅峰盛典秒杀日正式开启，全品类狂欢，正式开抢低至5折、领券每满300减40、至高24期免息。

6月18日，天猫超级红包最后一次狂欢加码，继续领9次，使用时间持续至20日。此外，天猫618理想生活狂欢季年中大促迎来终极大促，全场每满300减40元，0点超级秒杀不止5折，活动期间加码40亿消费券，优惠叠加不设限。

18日重点活动会场

会场 优惠详情 京东 狂欢主会场 每满300减40，爆款24期免息 巅峰秒杀日 17日20点开始狂欢28小时

手机狂欢 抢2020元神券，爆款24期免息 电脑数码 爆款5折限量抢，最高24期免息 家电百亿补贴 抢千台5折，24期免息

超级百亿补贴 秒杀爆品疯狂优惠 家电会场 头号京贴每满300减40 居家好物 领券满199减100、满400减100 图书盛典 自营每满100减50、叠券满400减280 珠宝饰品 精选低至5折、叠券满300减60 品质钟表 每满300减40 实时热销榜 最火的热销单品 天猫 百亿补贴 爆品上新狂补5亿

大额神券 抢1000减500元券 限时限量5折

16日0点开抢折上5折



618重点活动预告

日期 重点活动 6月18日 巅峰盛典

电脑数码

家装建材 6月19日 全品类返场 6月20日

小龙虾单品日





明日爆款预热

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