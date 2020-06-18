荣耀手机 6.18 战报：59 分钟斩获全平台手机品类安卓销量冠军

IT之家6月18日消息 6月18日当天，荣耀官方表示，截至6月18日 00 : 59，荣耀手机斩获6.18全平台手机品类安卓销量冠军，及6.1-6.18京东平台累计安卓手机销量冠军。具体数据时间是6月1日0点-6月18日 00 : 59。

IT之家获悉，荣耀表示，成绩离不开大家的喜爱与支持。这场年中狂欢已进入倒计时，重磅福利惊喜不断，千万别错过。下面是具体海报内容：

荣耀手机主会场：点此购买。