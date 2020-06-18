【IT之家评测室】机械革命 Umi Pro II 笔记本评测：可以塞进包里的移动“游戏本”

笔者在2018年底曾花了7000人民币DIY了一台台式机，当时一方面是为了玩游戏，另一方面则是方便自己在家办公。不过事与愿违，这台电脑组装好了之后，几乎每个月开机的次数都是个位数，后来我认真想了想，这台台式机之所以会吃灰，一是自己本身就没时间去玩游戏，二是这台主机实在是过于沉重和庞大，不方便携带和移动，每次回老家或者是出差只能眼巴巴的望着它却又无能为力，同时又懊恼，当时怎么就不买一台性能笔记本呢？既方便携带，又能畅玩游戏大作...

时至今日，PC的硬件性能和轻薄设计仍是矛与盾的关系，要轻薄，就必定失去部分性能体验，要极致性能体验，那免不了庞大的机身。但是呢，如果将设计和性能都稍微“折中”一下，比如无需达到台式机那种极致的性能释放，但也能满足绝大部分玩家们流畅游戏的需求，比如比轻薄本厚一点也无妨，日常出差回家也方便携带，岂不是美滋滋？这种想法并不是天方夜谭，目前市面上已经有众多的“轻薄向”的性能本可供消费者选择，比如笔者今天评测的这台机械革命Umi Pro II，作为一款“轻薄全能本”，机械革命Umi Pro II既满足了我游戏需求，也兼顾了“轻薄和便携”，尽管机械革命Umi Pro II比传统的轻薄本仍要厚了不少，但也能做到塞到包里说走就走，想玩游戏了，通过雷电接口外界显示器，笔记本变身“主机”。

当然，每个人的需求都不一样，每个人对体验的理解也不同，下面笔者就简单分享一下，使用机械革命Umi Pro II的跑分表现和在不同场景下的使用体验。

外观设计

作为2014年诞生的游戏电脑品牌，提到机械革命，你脑海中或许会闪现出厚重同时带着灯光污染的粗犷游戏本造型，但实际上，机械革命Umi Pro II基本看不到游戏本设计的影子了，全新的模具设计让机械革命Umi Pro II显得非常简约大方，但RGB键盘和机身线条的运用，又有了传统轻薄本所欠缺的肌肉感。

机械革命Umi Pro II ACD三面都采用了银色的镁合金材质，金属质感，但是同时又具备塑料的重量，机械革命Umi Pro II的屏幕尺寸为15.6英寸，凭借着航空级的镁铝合金材质，机械革命Umi Pro II将重量控制到了1.79KG，比轻薄本重一些，但要比传统的游戏本轻了不少，甚至比一些传统的15英寸笔记本还要轻，机械革命Umi Pro II的机身厚度为19.7mm，毕竟机身内部塞进了45W 的十代 i7 处理器和功耗达到115W的RTX2060显卡以及庞大的铜管、风扇散热系统。

单论机身的重量和大小，机械革命Umi Pro II是可以轻松塞到稍大一点的双肩背包内的，作为日常的上下班通勤，1.79KG的重量越不会让人感觉特别累。

不过机械革命Umi Pro II自带的230W AC适配器就略显大了一些，重量也不算轻，当然，考虑到笔记本的工作功率，配这么一个电源也是可以理解的。

来到B面，机械革命Umi Pro II屏幕分辨率为1080P，拥有100%sRGB色域，同时官方表示，每一台机械革命Umi Pro II出厂前都会进行专业校色，做到了其Delta E小于2，并且自带软件中支持色准恢复。

机械革命Umi Pro II屏幕边框为4.85mm，屏占比为88%，采用了三窄边的设计，下巴边框相对宽一些，底部内置了一枚 IR 摄像头，支持 Windows Hello 人脸识别登录，和手机不同的是，笔记本的人脸识别登陆是要比指纹识别更方便，手指无需操作，脸部盯着屏幕就能完成解锁，这也是部分高端笔记本采用的功能。不过在设计上，这枚 IR 摄像头位置更偏下，笔者个人认为有点不协调，显得屏幕的下边框留白有些多。

C面的键盘设计上，基本与此前的机械革命 Umi Air II保持一致，悬浮式的大键帽之间略显紧凑，棱角分明，手感偏软，但键程很长，同时在系统内，还支持RGB调色。

触控板的面积较大，但手感很一般，特别是左右下方向位置，按压的手感略微发涩，不果断，笔者在使用过程中偶尔会产生单机变双击的问题。触控板左上角还有一枚白色的呼吸灯，双击该区域就能实现触控板的锁定。

在键盘位置的左上角，除了一枚电源键之外，还有一枚按键，用来切换办公、渲染模式，以适用不同的使用场景。

机械革命Umi Pro II D面的设计就非常粗犷了，大面积的进风口和散热孔设计以保证性能释放的彻底，按照官方的说法，机械革命Umi Pro II采用了第五代双风扇智能散热系统，包括双风扇、8mm厚的散热风扇叶片、四个出风口、四根热管以及暴力熊液态金属高效率液金导热介质等等。

和轻薄本设计不同的是，机械革命Umi Pro II的出风口放在了机身背面，避免了转轴区域散热导致热风吹屏幕的问题，在长时间的游戏中，机械革命Umi Pro II吹出的热风全部在机身背部，减少了热风和手掌的直接接触，这一点设计要点赞。

作为一款全能本，机械革命Umi Pro II的接口非常丰富，左侧是一枚USB3.1、耳机麦克风接口，右侧包括Micro SD读卡器、两枚USB3.1。背面包括一枚雷电3、一枚HDMI、一枚RJ45网络接口和电源接口。

机械革命Umi Pro II搭载的这枚雷电3接口数据传输吞吐量达到了40Gbps，八倍于USB3.0，两倍于雷电2，雷电3不只是传输速率快，你还可以用它来外接显示器、外接显卡，比如外接显示器方面，雷电3一个接口，就可满足[email protected]的高刷新率需求。

额外说明一点，机械革命Umi Pro II的屏幕也是支持单手开合的，这一点要点赞。

性能参数

处理器：英特尔酷睿 i7-10875H

显卡：Intel UHD 核心显卡 + NVIDIA GeForce RTX2060 6GB显存（GDDR6）

内存：16GB DDR4 2933Mhz，双通道

硬盘：512GB PCIE

电池：62Wh

【屏幕】

根据鲁大师的硬件识别，机械革命Umi Pro II搭载了一块京东方屏幕，15.6 英寸，1080p 分辨率，刷新率为60Hz。

按照官方的说法，机械革命 Umi Pro II 的很大一部分受众为平面设计师和创意工作者，因此屏幕素质也是至关重要的一环。IT之家用红蜘蛛 5 进行了测试，结果显示其色域达到了 100% sRGB ，色彩呈现更加鲜艳饱满。

【CPU】

机械革命 Umi Pro II搭载了 i7-10875H处理器，基于 Comet Lake-H 架构的 8 核心 16 线程设计，标准 TDP 为 45W；基础频率 2.3GHz，最大睿频可达 5.1GHz，16M 三级缓存，核心和线程数的提升，从参数来看，i7-10875H看起来更像是一款低频版的 i9 处理器。

CineBench R15和CineBench R20是 CPU 渲染能力的基准测试软件，其中Cinebench R20 为当前和下一代 CPU 提供了改进的基准精度，集成了英特尔的 Embree 光线跟踪技术和 AMD 和英特尔现代 CPU 的高级功能，可测试机器在高 CPU 负载下是否运行稳定。

首先，IT之家开启笔记本的高性能「渲染模式」进行了5轮的CineBench R15 测试，通过下面的截图可看到，在5轮测试中，i7-10875H 单核得分均为200+，多核得分在1505-1799之间。

同样开启机械革命 Umi Pro II的「渲染模式」在 CineBench R20 中，机械革命 Umi Pro II所搭载的 i7-10875H处理器单核得分为 490 分，多核得分 4055 分，相比上一代的 i7-9750H 来看，优势还是比较明显的。

接着是国际象棋测试。机械革命 Umi Pro II多线程跑分达到了30565，比 i7-9750H 的多线程提升了 20+%，这个幅度还是比较可观的。

【固态和内存】

机械革命 Umi Pro II搭载了一块512GB的固态硬盘（512GB PCIe NVMe SSD，具体型号为三星PM8512GPTCB4B8TF-E13T4），IT之家通过测试工具CrystalDiskMark测得，（1GiB测试）连续读写速度分别为2545+MB/s、1847+MB/s，表现不错。

SSD读写测试▲

内存读写测试▲

【GPU】

GPU部分，机械革命 Umi Pro II搭载了NVIDIA GeForce RTX 2060显卡，GeForce RTX 2060基于图灵架构，拥有1920个CUDA、6GB GDDR6显存，显存位宽192bit，基础频率960MHz，显存频率为1375MHz，Boost频率1200MHz。

不过IT之家通过GPU-Z工具查看机械革命 Umi Pro II显卡规格的时候，发现频率都要比官方公版的更高一些。

借助GeForce RTX 2060显卡，机械革命 Umi Pro II可实现游戏的光线追踪以及最新的DLSS2.0技术。

此外，机械革命 Umi Pro II借助 NVIDIA RTX显卡，对上百种设计师类软件的也有了特殊优化的加成，比如视频编辑常用的Ae，Umi Pro II借助 NVIDIA CUDA 技术，GPU 加速的关键特效能够更快完成渲染；再比如PS，30 余种 GPU 加速功能可助摄影师和艺术家快速流畅地修改及调整图像，如模糊画廊、液化处理、智能锐化和透视变形等。

【游戏】

由于3DMark在测试时应用报错，所以我们直接通过三款游戏来测试机械革命 Umi Pro II 的具体表现。

IT之家选择了「古墓丽影：暗影」、「CS：GO」、「孤岛惊魂5」三款游戏进行测试，其中「CS：GO」对显卡性能的要求较低。

首先，在「古墓丽影：暗影」中，我们通过游戏自带的基准测试获得，在1080P的默认画质下，机械革命 Umi Pro II 的平均帧率为91FPS，渲染帧数为14294。

随后我们将游戏的画质、纹理设置到最高，同时开启垂直同步，经过游戏自带的基准测试获得，机械革命 Umi Pro II 的平均帧率为52FPS，渲染帧数为8261，这个表现比较出众，对于机械革命 Umi Pro II 来说，诸如「古墓丽影：暗影」这样的单机大作显然不在话下。

「孤岛惊魂5」同样是一款出色的单机游戏大作，发布于2018年，由Dunia 2引擎所打造，画质和性能表现都不错，同样是游戏自带的基准测试，1080P默认画质下我们获得平均帧率为102，最高帧率达到了119，最低帧率为89。

我们将游戏的所有画质选项均调到最高（分辨率为1080P），开启垂直同步后，我们测得机械革命 Umi Pro II 的最低帧数为32，平均帧数为38，最高帧数为45，显然最高画质的「孤岛惊魂5」跑起来略微吃力，但将近40FPS的表现依旧是可圈可点。

「CS：GO」这款游戏跑起来就非常轻松了，默认画质下，机械革命 Umi Pro II 几乎有60%左右的时间帧数保持在300FPS之上，偶尔团战或者是遇到烟雾弹场景，帧率会降到240FPS左右，但肉眼是无法察觉这种变化的，整体非常流畅。

补充一点，我们还想测试机械革命 Umi Pro II在《荒野大镖客2：救赎》上的具体表现，但无奈R星服务器太不给力，游戏始终登陆不上，遂放弃。后期有时间的话，IT之家将进一步测试机械革命 Umi Pro II在游戏上的性能表现。

【烤机测试】

为了挖掘机械革命 Umi Pro II的极限性能，IT之家还进行了烤机测试。Aida 64是一款测试软硬件系统信息的工具，其压力测试经常用来 “烤机”，从而测试电脑在极限负载下的稳定性，配合 HWiNFO64 可以查看温度和频率等信息。

机械革命 Umi Pro II搭载的 i7-10875H 的 PL1 长时功耗为 120W，开启高性能【渲染模式】后 PL2 短时功耗也为120W，性能释放的非常激进。在负载最高的单烤 FPU 模式下，机械革命 Umi Pro II有接近10分钟的时间保持在105+W的性能释放，此时最高温度达到了96度。

10分钟之后，机械革命 Umi Pro II的功耗降到了81W左右，在之后长达20分钟的烤机中，机械革命 Umi Pro II一直保持在81W，整个烤机过程，机械革命 Umi Pro II所搭载的 i7-10875H可以稳定90W的性能释放，温度稳定在89度。

很明显，机械革命 Umi Pro II的性能释放非常彻底和激进，尽管机身更加轻薄，但依旧保持了游戏笔记本的“凶猛”作风。

当然，在这个过程中，机械革命 Umi Pro II的发热也比较严重，热量集中在键盘的中上部位置，温度几乎达到了烫手的程度，但笔记本左右两侧游戏常按键区域（比如WASD等）和触控板左右两侧的位置未有发热现象，因此在玩家长时间玩游戏的过程中，玩家并不会直接触碰到机身的发热区域。

【软件】

机械革命 Umi Pro II内置了“机械革命控制中心”、“机械革命电竞服务中心”两款应用，前者可以控制电脑的发光灯效、显示器电源、显示器性能（显示效果）、性能管理、系统检测和电池保养。在“机械革命控制中心”应用内，你可以设置键盘的发光效果，设置性能模式，设置显示器显示模式等等。

后者则帮助用户更好的查看电脑的运行状态、配置，以及简单的应用管家（更新驱动、设置开启启动、应用卸载、开机画面设置等等）、服务支持等等，功能简单，操作也相对方便，也没有繁琐的附加项功能，对普通玩家来说还是非常友好的。

总结：

在京东平台，机械革命 Umi Pro II已经正式开售，618秒杀价为7969元，单从配置和价格来看，Umi Pro II依旧是延续了家族高性价比的DNA，对于追求性价比的用户来说，Umi Pro II是一个非常合适的选择。

从笔者的体验来看，机械革命Umi Pro II的性能释放足够彻底，没有因为“轻薄”的机身就丧失了部分性能，屏幕虽然没有达到2K，但100% sRGB和ΔE 小于 2 的高水准显示效果可以满足不少设计师和创作人员的需求。

回到文章最开始，机械革命Umi Pro II的性能表现和台式机的差距是存在的，但前者在游戏方面的表现绝对远超传统的轻薄本，如果你追求相对的“便携”，又是一个游戏大作爱好者，那么机械革命 Umi Pro II会是你非常合适的选择。