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技嘉 618 年中大促来袭：B460 AORUS PRO AC 到手价 1198 元

2020/6/18 10:53:56来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家6月18日消息 一年一度的 618 年中大促现已来临。在这一年一度的时间里，各厂商直接也是毫不相让地打出了自己的气势。

随着英特尔 Comet Lake-S 系列处理器的正式发布，技嘉顺势推出了多款支持该系列处理器的主板产品。其中有小而美的B460M AORUS PRO以及适合主流玩家的 B460 AORUS PRO AC。技嘉小雕B460M AORUS PRO今日限时优惠价858元，B460 AORUS PRO AC 到手价 1198 元。

相较而言，这一款小雕 B460M AORUS PRO 更适合大部分玩家，堪称性价比之选，其采用 MATX 的板型，配备千兆网卡和ALC1200音频芯片，采用 4+2 相混合式数字供电，支持单插槽 32GB 内存和最大 128GB 内存，配备两组 SSD 拓展插槽，支持RGBFusion 2.0 灯光系统。此外还提供了 M.2 WIFI 扩展插槽、USB 3.2 Gen2-C、5 x USB 3.2 Gen 1-C 、4 x USB 2.0 、HDMI1.4、DP1.4 等接口。

目前B460M AORUS PRO正在参与 618 大促，限时优惠 858 元，晒单可享 100 元 E 卡。

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与小雕 B460M AORUS PRO相比，B460 AORUS PRO AC在拓展与供电稳定方面的实力可谓强劲，其默认配备了 2.5G 有线网、WIFI6 无线网卡以及ALC1220-VB音频芯片，采用更强的8+2 直出式数字供电，配备了 2 组覆盖散热片的 PCI-E 3.0 x4 M.2 SSD 插糟，支持单插槽 32GB、最大 128GB 内存拓展，提供USB 3.2 Gen2-C、、USB 3.2Gen2-A、5×USB 3.2Gen1-A、Q-Flash Plus USB 接口、HDMI、DP 以及音频等接口。

此外，B460 AORUS PRO AC 支持 Smart Headphone Amp 技术、超耐久技术、RGB Fusion2.0 技术，设有两组数字LED和RGBLED灯带电源插座，可外接灯带。

B460 AORUS PRO AC 618到手价1198元，晒单可享 100 元 E 卡。

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除这两款主板参与促销活动之外，还有一款采用B460 AORUS PRO，配合英特尔最新十代酷睿i5 10400和RTX2060光线追踪显卡的台式游戏整机，限时优惠价6999元，领券购买立减100元。

IT之家了解到，该主机所采用主板、显卡、固态硬盘、电源均为技嘉自家产品，此外还配备双通道16GB内存、开放式全透机箱以及静音散热器。目前在天猫商城上架，持平史低6899元。

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关键词：技嘉618

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