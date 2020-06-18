小米 618 战报：全平台支付金额超 10 亿

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IT之家6月18日消息 小米618发布战报，截至10小时29分，全平台支付金额超10亿。
官方表示，今天是小米618最后一天，超多爆品火热特惠中，小米10 到手价3799元起，Redmi K30 Pro 到手价2397元起。
IT之家此前报道，小米10手机 8GB+128GB标准版京东售价3499元。Redmi K30 Pro 手机8GB+128GB版本京东售价2499元。
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