OPPO Watch 获系统更新：新增微信回复、门禁卡功能

IT之家6月18日消息 OPPO Watch系列推出了新一轮的系统版本升级。除了新增一系列APP应用之外，此次更新的亮点主要在于手表回复微信、门禁和公交卡等功能的升级。

这次OPPO Watch系列夏至更新，最重要的一项，就是手表可以回复微信了。在此次更新之前，OPPO Watch通过健康APP和蓝牙与手机连接后，可以在手表上接收和查看微信消息。这次系统更新后，用户在手机端下载Android Auto软件，在保持手表与手机连接的状态下，除了查阅微信消息、还可以用手表直接回复。

用OPPO Watch回微信消息，有三种方式。一是使用已编辑好的常用语，一键“快捷回复”。二是“自定义回复”。三是OPPO Watch可通过讯飞输入法实现“语音转文字回复”，省去了打字的过程，让手表回微信这一操作更加简便。

这次夏至更新，OPPO Watch公交卡功能适用的城市又增加了四个，具体为：绿城通·郑州，合肥通，江苏交通一卡通·苏州，岭南通。

OPPOWatch在这一轮更新中，还增加了门禁卡功能。系统升级完成后，OPPO Watch可支持录入频率为13.56Hz的门禁卡（非加密卡完整录入，加密卡仅录入卡号），录入完成后，无需携带实体门禁卡，用手表碰一碰即可开锁。

此次，OPPOWatch应用商店一共将新增10款用户在生活中高频使用的APP，6月份将在OPPO Watch应用商店陆续上线，包括航旅纵横、懒人听书、薄荷、快递100等。

IT之家了解到，这次更新还引入了10款全新表盘。并且在原有的8种运动模式基础上，新增了自由训练功能和自动识别运动功能。