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天猫 618 红包加领 1 次：面额 2 元起，14:00 准点开抢

2020/6/18 12:14:20来源：IT之家作者：百竹责编：一乖评论：

今晚下午2点，天猫红包再加码1次，面额2元起，请务必准点蹲抢，否则领的不是加码奖池。

领取次数：每人额外1次抽奖机会，领过以下9次日常红包的也能领，不冲突。

• 天猫超级红包（每天可抢3次、14:00可多领1次）

• 京东京享红包（今日大幅加码+每天点此3次）

• 天猫超级让利专场（多抽3次）

• 淘宝本地化618超级卡券会场（多抽3次）

• 拼多多618数码电器会场

领完天猫红包后（限App端），大家记得点击右侧悬浮窗【618消费券】，每天10点起可再领1张消费券，此券可与所有优惠叠加使用哦~

6.18~19日，新增320元、190元大额消费券，两天发放10亿！

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▲ 小编好几位同事都领到了此券

简单来说：天猫红包现在可以每天领3次，第1次基本会出现金红包，今天可1次领到多个分裂红包。

领到天猫红包后，点击右侧悬浮窗【618消费券】，今天可领到320元、190元等面额的消费券，叠加使用后更优惠。

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6月17日超级直播
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家装建材
6月19日全品类返场
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