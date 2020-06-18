天猫 618 红包加领 1 次：面额 2 元起，14:00 准点开抢

今晚下午2点，天猫红包再加码1次，面额2元起，请务必准点蹲抢，否则领的不是加码奖池。

领取次数：每人额外1次抽奖机会，领过以下9次日常红包的也能领，不冲突。

• 天猫超级红包（每天可抢3次、14:00可多领1次）

• 京东京享红包（今日大幅加码+每天点此3次）

• 天猫超级让利专场（多抽3次）

• 淘宝本地化618超级卡券会场（多抽3次）

• 拼多多618数码电器会场

领完天猫红包后（限App端），大家记得点击右侧悬浮窗【618消费券】，每天10点起可再领1张消费券，此券可与所有优惠叠加使用哦~

6.18~19日，新增320元、190元大额消费券，两天发放10亿！

▲ 小编好几位同事都领到了此券

简单来说：天猫红包现在可以每天领3次，第1次基本会出现金红包，今天可1次领到多个分裂红包。

领到天猫红包后，点击右侧悬浮窗【618消费券】，今天可领到320元、190元等面额的消费券，叠加使用后更优惠。

18日重点活动会场

会场 优惠详情 京东

狂欢主会场 每满300减40，爆款24期免息 手机狂欢 抢2020元神券，爆款24期免息 电脑数码 爆款5折限量抢，最高24期免息 家电百亿补贴 抢千台5折，24期免息

超级百亿补贴 秒杀爆品疯狂优惠 家电会场 头号京贴每满300减40 居家好物 领券满199减100、满400减100 图书盛典 自营每满100减50、叠券满400减280 珠宝饰品 精选低至5折、叠券满300减60 品质钟表 每满300减40 实时热销榜 最火的热销单品 天猫

百亿补贴 爆品上新狂补5亿

大额神券 抢1000减500元券 限时限量5折

16日0点开抢折上5折



618重点活动预告

日期 重点活动 6月17日 超级直播 6月18日 巅峰盛典

电脑数码

家装建材 6月19日 全品类返场 6月20日

小龙虾单品日



