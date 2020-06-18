谷歌前 CEO 谈华为：西方应通过出色产品竞争，而非与中国脱钩

据BBC报道，谷歌前CEO、Alphabet（谷歌母公司）前执行董事长Eric Schmidt告诉BBC，华为的确对国家安全构成了挑战，并采取了不可接受的行动。但他表示，作为回应，西方国家应该与中国及其技术进行竞争，而不是与中国脱钩。

Eric Schmidt现任美国五角大楼国防创新委员会主席。

英国目前正在评估是否继续让华为参与5G移动网络建设，因为要求将这家中国公司排除在网络建设之外的压力正越来越大。

Eric Schmidt在接受BBC采访时表示：“毫无疑问，华为在国家安全方面采取了一些不可接受的做法。”

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他说，人们可以将华为视为“信号情报”的一种手段--可参考英国GCHQ和美国国家安全局（NSA）等间谍机构。

Eric Schmidt补充说：“毫无疑问，来自华为路由器的信息最终似乎掌握在了政府手中。”

他说，“不管发生了什么，我们都确信这确实发生了。”

华为一直否认关于自己是中国政府的分支机构或者会向当局提供客户数据这样的指控。

华为英国负责人Victor Zhang告诉BBC：“这根本不是事实。华为是一家私营公司，由我们的员工100%拥有。华为独立于任何政府，包括中国政府在内。”

针对中国的偏见

Eric Schmidt表示，华为的真正问题在于它对美国领导地位的挑战：一家在全球舞台上运营的中国公司，正在制造比竞争对手更好的产品。

他向BBC表示：“我们拥有选择权是极其重要的。”

“对华为的答案……就是通过拥有同样出色的产品和产品线来竞争。”

Eric Schmidt承认，在硅谷的漫长职业生涯中，他低估了中国的创新能力。

他说：“在我与他们合作的这些年里，我一直对中国抱有偏见。”

“他们非常擅长复制东西，他们非常擅长组织东西，他们往往会投入大量人员。但他们不会做任何新的事情。他们非常擅长偷窃，偷窃我们的东西。这些偏见应该被抛弃掉。”

“在关键的研究和创新领域，中国人和西方人一样优秀，甚至更好。”

“他们投入了更多的资金。他们采用了一种不同的方式进行投入，这是一种与西方不同的、以国家为主导的方式。我们需要团结起来，共同进行竞争。”

他否认中国由政府主导的投资模式本质上比自由市场模式更为成功。但是，他认为，西方需要通过以下方式来充分发挥自己的优势：

加大研究资金投入；

确保私营部门、国家和学术界加强合作；

向世界各地的优秀人才敞开大门。

他表示：“大多数人更倾向于在西方生活和工作，而不愿在中国工作。”

追赶

Eric Schmidt认为，美国（尤其是硅谷）的问题之一在于，人们一直忽视政府在支持研究方面所起的作用。

“你在硅谷看到的一切最初都来自于这样或那样的联邦科学资助。”

去年，Eric Schmidt担任了负责研究人工智能的美国国家安全委员会主席。

中国在这一领域的进展是一个主要问题。

他表示：“我得说，他们落后了几年时间。”

“不是五年，也不是十年。有证据表明，中国将在未来几年内缩小这一差距。”

“所以问题是：接下来会发生什么？显然，人工智能在军事和国家安全方面都有应用。”

他补充说，中国在量子计算方面的发展与西方国家相当，甚至可能领先。

Eric Schmidt认为，中美两国科技行业的脱钩是“不可取的”，并认为这将导致两个截然不同的体系。

他表示，“一旦分散了这些全球平台，就再也无法将它们收回。”

“我们受益于一个通用的交流平台……我担心，通过单独建立这些平台，两国之间的相互了解将会减少。”

“无论是联手还是脱钩，中国都将占据主导地位。他们有资源，有资金，有技术。”

“问题在于，他们是在全球平台上运行，还是在自己的平台上运行？平台越分离，危险就越大。”

“每个技术平台都有西方价值观，这才符合西方的利益。”

激烈的竞争

Eric Schmidt对于挑选和支持领先企业方面持谨慎态度。但他表示，西方国家自身的能力也存在弱点，尤其是没有制造半导体芯片的铸造厂。他说，中国最好使用西方公司的芯片，而不是自己制造的芯片。

他总结称，全球范围内民族主义和保护主义的抬头“非常令人担忧”。他指出，硅谷一半以上的初创企业是由外国出生的国民创立的。

面对来自中国的挑战，他借鉴了自己在硅谷的经验。

他说：“最好的策略就是把它当成一场竞争，就像科技公司之间的竞争一样，竞争非常残酷。”

“在我们寻求获胜的额领域，竞争将非常激烈--各个参与者之间在很大程度上基本不受监管。”