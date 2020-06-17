谷歌调查安卓 11 Beta 系统主要问题、稳定性

IT之家6月17日消息 外媒9to5 Google报道，在上周发布Android 11 Beta 1时，谷歌大大增加了测试其操作系统的下一个主要版本的用户数量。现在谷歌正在进行Android 11 Beta软件调查，以“反馈给Android 11最新版本”。

谷歌表示，

“我们希望获得你在Pixel设备上有关Android 11最新版本的反馈。这项匿名调查大约需要10分钟才能完成。我们可能会继续在Beta版计划的整个过程中定期进行调查。 如果你的设备运行的是Beta 1（RPB1.200504.018），请仅填写此调查。你可以通过转到“设置”>“关于手机”来进行验证。”

这项调查目前针对的是Pixel设备用户，而Google表示可能会继续进行下去。Google表单此前通过官方Android Beta subreddit宣布，该公司鼓励通过“反馈”应用报告错误。

确认你正在运行的系统版本和设备之后，匿名调查将在10个区域（包括电池，相机，蓝牙和消息传递）中问询有关“ Android功能/区域满意度”的信息。

接下来，它会询问你是否在当前状态下“推荐[Beta 1]给你的朋友和家人”。这就引发了一个问题，即“你在此版本中遇到的主要问题”是什么，是否会导致你退出Android Beta计划。最后，还有一个开放的区域，可以“为你的体验提供更多反馈”。

大多数用户可能会在建议的时间内完成调查。IT之家获悉，在第三季度Android 11稳定发布之前的未来几个月中，还将发布两个Beta版本。