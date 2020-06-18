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高通宣布推出全球首款支持 5G 和 AI 的机器人平台 RB5

2020/6/18 15:44:45来源：TechWeb作者：小狐狸责编：孤城评论：

6月18日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，芯片制造商高通宣布推出全球首个支持5G和AI（人工智能）的机器人平台RB5。

该公司表示，高通机器人RB5（Qualcomm Robotics RB5）平台是专为机器人设计的，由大量硬件、软件和开发工具组成。

该公司还表示，该平台融合了该公司在5G和AI方面的专长，可以帮助开发者和制造商打造下一代具备高算力、低功耗的机器人和无人机。

在硬件方面，该平台使用了该公司的QRB5165处理器、Kryo 585 CPU和Adreno 650 GPU。在软件方面，它配备了用于神经处理、机器视觉、定位、特征识别和障碍检测的SDK。

高通最出名的是其智能手机SoC，但这并不是它生产的全部，该公司还生产用于智能手表、笔记本电脑、智能电视，甚至机器人的芯片组。

本周二，高通还发布了首款支持5G网络的6系列骁龙移动芯片组——骁龙690。这种新芯片组是基于8nm工艺打造的，是骁龙675的继任者，支持SA、NSA和sub-6Ghz全球5G频段，将在高通的FastConnect 6200系统上实现对Wi-Fi 6的支持。

与骁龙675相比，骁龙690的CPU速度提高了20%，图形性能提高了60%。HMD、LG、摩托罗拉、夏普、TCL和闻泰集团（Wingtech）预计都将推出搭载这种新芯片组的设备。

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关键词：高通

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