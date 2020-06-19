消息称四分之一的智能家居中配备可视门铃，Ring 和 Nest 主导市场

Strategy Analytics最新发布的研究报告《智能家居调查–可视门铃》发布的最新研究指出，大众对可视门铃的吹捧是真实的，因为在短短几年内，可视门铃已迅速进入美国，英国，德国和法国的消费市场。

Strategy Analytics的报告指出，尽管可视门铃在市场上的投放时间比智能恒温器、监控摄像头和智能灯泡要短得多，但它仍是智能家居市场第四大受欢迎的设备。与监控摄像头类似，尽管消费者担心隐私安全和黑客攻击，但可视门铃已在数百万个智能家居中占据一席之地，这表明对于许多消费者而言，其好处胜过任何潜在风险。正如Strategy Analytics预期的那样，在本次调研的四个国家中，可视门铃在美国的普及率最高，美国市场可以说是最成熟的市场。其次是英国，紧随其后的是法国和德国。

在Strategy Analytics调查所涵盖的四个国家/地区中，总的来说Ring是最常被消费者提及的品牌，比第二大被常提及的品牌Nest高出近50%。排名第三的SkyBell品牌可能不如Ring或Nest知名，但是，SkyBell与包括Alarm.com及其数千名安防经销商在内的交互安防公司有着稳固的关系。尽管Ring和Nest轻松获得了消费者更高的关注（两个品牌被提及的平均总和达到了60%），但其他品牌也零散的分布在英国，德国和法国的市场。

Strategy Analytics智能家居战略咨询服务高级行业分析师Jack Narcotta表示：“ Ring和Nest不但是最知名的可视门铃品牌，而且他们还极大的影响了可视门铃的销售方式——建立价格点，确定主要销售地点，并概述安装过程。母公司亚马逊和谷歌似乎无限地提供销售和营销资源，这使Ring 和 Nest在几乎在每个国家/地区都确立了领导地位。”

Strategy Analytics智能家居战略咨询服务总监Bill Ablondi补充说：“可视门铃正逐渐成为大众市场的智能家居设备，这有充分的理由——其价格变得更加便宜，安装也更加便捷，除此之外，就像其监控摄像头一样，消费者购买可视门铃的动机是这些设备如何提供安全感和安心感。随着各个品牌的功能差距将在未来几年内缩小，尽管技术规格仍然很重要，但程度要比过去降低。”