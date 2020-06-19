618 荣耀小米晒战绩，今年没争销量“冠军”

6月19日消息，618电商狂欢结束了，各个平台给出了下单金额，而商家也纷纷晒出了自己的战绩。一向在618争“冠军”的荣耀和小米今年有些消停了。小米只是公布了全平台支付金额，荣耀则宣布斩获了618全平台手机销量冠军。

小米官方晒图显示，今年从6月1日-6月18日其在小米平台、京东商城、天猫以及苏宁平台全平台支付金额破100亿。

今年小米并没有公布手机品类具体的销售数量和金额。

荣耀则宣布斩获了618全平台当日以及累计手机销量冠军。其在京东当日以及累计手机品类当中获得了销量冠军，天猫618当日官方旗舰店手机品类销量冠军，苏宁618累计安卓手机销量冠军。

天猫荣耀官方旗舰店累计直播超过了300小时，销售额突破了5亿元。

按照往年的节奏，6月19日会是荣耀和小米从各个维度来宣布自己是“冠军”的时候，但今年双方都比较克制。

这可能与今年的大环境相关。数据显示，2020年第一季度，中国智能手机市场出货量约6660万台，同比下降20.3%，华为、OV、小米、苹果均出现不同程度的下降。而IDC预测2020年全球智能手机出货量将同比下滑11.9%，达12亿部，2020年上半年幅度更甚，出货量将下降18.2%。业界认为，2020将是智能手机行业寒冬年。