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大大大加码 6 元起！天猫 618 红包 22 点加领 1 次

2020/6/19 20:26:08来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

今晚22:00，天猫加送1次大额红包，蹲点6元起！

• 天猫签到红包（每天可抢3次+22点加领1次）

• 京东京享红包（最后领3次）

低于6元说明加码奖池已抢空，依小编这么多轮抢红包经验，整点还是很容易抢到的。

天猫红包使用截止日期为6月20日，京东为6月21日。

• 天猫超级让利专场（多抽3次）

• 淘宝本地化618超级卡券会场（多抽3次）

• 拼多多618数码电器会场

18日重点活动会场

会场优惠详情
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618重点活动预告

日期重点活动
6月19日全品类返场
6月20日
小龙虾单品日

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