B 站陈睿谈“罗翔热”：B 站用户本就感兴趣，罗翔表述很生动

在极客公园与哔哩哔哩（下文简称B站）联合举办的Rebuild 2020 科技全明星峰会上，B站董事长兼CEO陈睿与极客公园创始人张鹏及B站UP主、中国政法大学教授罗翔展开对话。

谈及罗翔在B站的“走红”，陈睿表示，与法律相关的用户是B站用户本就感兴趣的，但罗翔的表述很生动，因而放大了用户的兴趣。



近日，B站上线一级分区“知识区”，由原有的科技区整合升级而来，包含科学科普、社科人文、野生技术协会、财经、校园学习、职业职场共6个二级分区，以分享知识、经验、技能、观点、人文等内容为主。陈睿透露，B站对知识这一品类其实策划了一定的时间，从推出科技品类开始，当法律、财经、历史人文等内容都逐步入驻到B站时，科技这个词就不够用了。陈睿认为，视频作为一个媒体的载体，也是传递知识非常重要的手段。“我们要将知识内容变成视频品类的重要部分。”他说道。

陈睿认为，B站这类互联网平台适合做知识类内容还有一个原因，知识需要有探讨的过程，每个人从自己的理解出发只能看到世界的一个面，但交汇在一起，通过碰撞，就可以收获更多的东西。“UP主创作的是视频，用户创作的是弹幕。”

据B站公开数据，2019年全年B站泛知识学习类内容的观看用户数突破5000万。学习类UP主数量同比增长151%，学习视频播放量同比增长274%。