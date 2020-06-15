巫师财经二度回应 B 站：合作协议尚未完成双方实际签署

6 月 15 日上午消息，B 站和知名财经 UP 主 “巫师财经”的争执还在继续。

昨日，从 B 站起家的知名财经知识类 UP 主 “巫师财经”发布一则视频，宣布未来将退出 B 站，希望与大家 “江湖再见”。

随后，B 站官方发布公告，称此前已经与 “巫师财经”签订长期内容合作协议，此次为后者单方面违约。对于这种行为，感到 “十分震惊和遗憾”。

B 站称上个月巫师财经单方面提出解约，数次沟通后，对方仍然坚持解约。

B 站表示，希望巫师财经撤回退出 B 站的声明，否则将提出起诉。从今日起，将对 “巫师财经”的账号进行冻结处理。

今日凌晨，“巫师财经”发布针对 B 站公告的澄清说明，“巫师财经”表示，与 B 站从法律上并未建立合同关系，同时我未享受任何有关资源，未获取相关收益，对协议是否生效和相关责任认定，会通过法律程序各自举证。

随后，B 站再度回应，晒出了 “巫师财经”与 B 站完成盖章和签字的深度合作协议书首页内容，以及 “巫师财经”提出解约后，B 站工作人员与他的部分邮件沟通记录。

刚刚，“巫师财经”二次回应 B 站的声明，称双方所争议的深度合作协议，自己未收到过双方签字盖章后的合同，即尚未完成双方实际签署。“巫师财经”还称，B 站曾强行转账一笔标注为合作款的款项，并拒绝退款，试图造成协议已签署的既定事实。

“巫师财经”表示，对于简单的法律争议，自己一直在积极沟通，B 站选择单方面下场手撕 UP 主，乐于动用 “舆论审判”的手段，对此深表遗憾。