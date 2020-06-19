小米雷军出席科技全明星峰会：忆大学，谈梦想，惜青春

6月19日晚间消息，在极客公园与哔哩哔哩（下文简称B站）联合举办的Rebuild 2020 科技全明星峰会上，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军与极客公园创始人兼总裁张鹏及B站科技UP主何同学展开对话。

雷军讲述了大学至今一路的求学和创业历程，他称自己当年尝试了能不能两年修完所有学分，发现是可以做到的，于是就十分兴奋。“这个课上二分之一，这个课上四分之一，老师点名怎么应付。”他笑道。

那么25岁时会不会想象到今天自己的模样？雷军称，自己是有了目标后会做拆解的人，伟大的目标不是最后会伟大，而是每一步要怎么伟大。因此，他设定了很多阶段性目标，一步步达成。

雷军还表示，很多时候作为工程师都在做自己觉得比较炫的技术，但用户可能根本就不需要，用户需求洞察至关重要。他认为，去站店面、去做促销员十分有必要。“大学经常有做兼职的机会，大家去做一两个月，肯定不会后悔。”

关于大学生创业，雷军称，大家应该先把学业搞定，不要仓促休学。另外，没有人找合作伙伴是容易的事情，他透露，在做小米的第一年花了80%的时间去找人。“大学里面多参加一些俱乐部、社团活动也会认识一些有趣的人。小米集团技术委员会主席崔宝秋就是雷军上铺的兄弟。

谈及在金山的16年，雷军认为金山是程序氛围很浓的人，基本上只要把程序写好，就是最牛的人。“当时没有觉得CEO有多好，今天觉得CEO还挺好的。”他称，当时自己硬盘有点问题，被IT同学“左整右整给格式化了”。“当时是有备份的，但一直放在一边没有搞，后来就很少写代码了”。

他也提到，金山有种生不逢时的感觉，创业公司要大成，“势”很重要，要顺势而为。但每个人每个阶段的成长都是经验的积累，如果没有金山时期的积累，也不可能今天做成小米这么复杂的业务，小米前五年比较顺利和自己之前在金山的16年与后面的几年投资经历分不开。“你付出的汗水、你获得的经验，都会成为你人生中的财富。”

雷军在创立小米时也想过会不会失败，他默认大概率是会失败的，但因为40岁的自己觉得“18岁的梦想还没有实现，但人生好像已经快要结束了”，他觉得自己一定要试一试，哪怕粉身碎骨。“那咱们就低调一点，哪个朋友都不说就行了。”

“小米这十年应该做了几十件让我觉得骄傲的产品。”雷军称，如果重新再来还是有很多修正的地方，他称在2014年、2015年如果不做那么大笔的融资，继续增进硬件方面的实力，小米的表现可能会更好。

雷军回忆，2016年5月小米的手机业务出现了很大问题，当时又没有合适的人来接，最后决定自己来带，也因此成为了“半个专家”。“四年前我自己直接干，可能是损失最小的，其实谁愿意干啊，都是被逼出来的。”

雷军称，自己本身是偏内向的，不擅长表达，自己发布会上的外向和“放得开”都是被逼出来的。他认为梦想不分贵贱不分好坏，只要超越自己的能力就是成功。“因为每个人的天资禀赋和机遇条件不一样，为梦想定下的目标不一样，不会因为他的梦想大他就牛。每个人都有自己的梦想，最重要的是你能不能坚持。”他感慨，追求梦想的过程是人生最精彩的东西。

如果有一个按钮，按下它就会重回高考，但现有的一切都将消失，你会愿意重开一局吗？雷军表示，自己一定会按下去的，因为年轻、青春太重要了。“到我这个年纪，会选择重新来一次。”