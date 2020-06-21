6 月 1 日至 18 日，网联平台网络支付交易 16.91 万亿元！

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IT之家6月21日消息网联清算有限公司近日表示，2020年6月1日至6月18日，网联平台处理资金类跨机构网络支付交易261.78亿笔、金额16.91万亿元，同比分别上涨52%、42%。其中，6月1日的单日交易处理规模达15.99亿笔，创历史新高。
此外，IT之家了解到，作为疫情以来最大的消费季，在刚刚过去的2020年618年中购物节期间，天猫累计下单金额为6982亿，京东累计下单金额则达到2692亿元，均创下新的纪录。
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