小米 6/MIX 2/Note 3 等正式停止 MIUI 12 开发版内测公测

IT之家6月21日消息 小米社区MIUI近期发布公告，为小米6、红米Note5、小米6X、小米Note3、小米MIX2等机型带来了最后的一次开发版更新，6月20日起，小米6、红米Note5、小米6X、小米Note3、小米MIX2 正式停止开发版内测公测。

另外，IT之家还获悉，2020年9月5日起，小米8青春版、小米MAX3、小米8SE、小米8屏幕指纹版、小米MIX2S、小米8、小米8透明探索版、小米MIX3 将停止开发版内测公测。

Redmi Note 8 适配Android 10升级，停版一段时间。

Redmi K30 Pro从5月25日起暂停发布，预计暂停三周左右，此次升级不影响稳定版。

为了保证版本相对稳定性，6.26日端午节期间暂停开发版公测，会在7.3日恢复。

更新日志

控制中心

新增 锁屏禁止下拉控制中心的设置项

系统

更新谷歌安全补丁（2020#06），提升系统安全性

状态栏、通知栏

修复 隐藏刘海后通话胶囊显示异常的问题

相机

新增 相机青橙、黑冰滤镜 一键拍出电影感

新增 萌拍2.0 更多形象 支持GIF、表情包、变音、换背景（小米10 Pro）

新增 前后双景功能 前后置一屏记录 导播级视角体验（小米10、小米10 Pro）

新增 AI水印 智能识别拍照场景，自动添加水印（ 小米CC 9 Pro、Redmi K30）

新增 拍照电影模式 轻松拍出电影感照

三方应用异常分析

增强问题匹配的能力，提示您更多闪退问题的原因与解决方法（小米手机9）

新增三方应用异常分析功能，提示您部分闪退问题的原因与解决方法。更多功能开发中，期待您的反馈（小米10、小米10 Pro）