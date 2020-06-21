蚂蚁金服胡晓明谈支付宝花呗：符合年轻人适度提前消费，恰当额度应给恰当的人

6月21日下午消息，极客公园与哔哩哔哩联合举办的Rebuild2020科技全明星峰会上，蚂蚁金服CEO胡晓明在对话中提到，支付宝花呗这款产品改变了中国的消费内需，也符合年轻人适度提前消费这一生活方式的需求。

谈到数字化时代，胡晓明认为中国的数字化相对超前，特别是比起2005年就提出了建设数字化城市的韩国仁川，目前的数字化水平远不如中国的杭州、深圳和北京等城市。未来的数字化时代，最重要的标志之一就是程序员可以不用在公司办公，可以完全在家里办公。“目前支付宝可以在几天的时间里这样做，但是持续的机制是有问题的。”

胡晓明谈到，他看到越来越多的美国公司包括谷歌、脸书都在进行类似的尝试，蚂蚁金服也希望可以实现这样的目标，因为程序员在家里办公会有更多的自由和创造力。

在数字化时代，支付宝将越拉越多利用数字化技术去便利用户的生活，比如支付宝利用区块链技术推广在线签合同，目前已经能实现1天1000多万单；在线的社保和医保也可以进行办理。

谈到数字化时代普惠的问题，胡晓明认为在社会转型的过程中，会有人跟不上，但也有很多人完全跟上来了。胡晓明透露，在疫情期间支付宝新增用户中很大一部分是老年人，因为他们要使用支付宝的健康码，领取消费券等。“每天有30万视障人群使用支付宝，通过声音控制的方式进行体验。”胡晓明表示，支付宝还有很多相关的公益项目。

胡晓明自1995年毕业后进入银行工作，并于2004年从建行离职。他当时认为，自己是需要改变的。“我和我太太说，我需要改变，还让我太太领我两年。”胡晓明说，2005年就到了支付宝，当时是马云给面试的，因为当时支付宝是一家很小的公司。当时他甚至还以为支付宝不一定能成功。

“当支付宝成为一家伟大的公司的时候，很多人都想不到还会出现微信和字节跳动这样的伟大产品和公司。”胡晓明说，对于现在这个时代，留给年轻人的机会不会越来越小，只要是乐观地看待世界，去改变自己，就还有机会在。

谈到支付宝的产品花呗，胡晓明认为这款产品对中国的消费内需有很多的改变，对年轻人来说，适当的提前消费是他的一种生活方式，比如说遇到喜欢的东西就立刻去买，这是年轻人喜欢的方式。但是作为金融行业出身，胡晓明认为应该把恰当的额度给恰当的人，防止过度金融。