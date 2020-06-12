支付宝蚂蚁森林浇水可以得红包了

IT之家 6 月 12 日消息 支付宝蚂蚁森林近期上线新功能，如图所示，在蚂蚁森林的左下角有个红包按钮，红包金额、数量由本人设定，当有人给你浇水后是可以得到红包的。

IT之家此前报道，目前支付宝蚂蚁森林支持为好友浇 10g、18g、33g、66g 水，同时还支持提醒好友回来浇水。

根据支付宝公布的中国人 “手机种树”最新数据显示：截至 5 月底，蚂蚁森林的参与者已超 5.5 亿，累计种植和养护真树超过 2 亿棵，种植面积超过 274 万亩，相于 2.5 个新加坡。