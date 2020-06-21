三星 6 摄像头手机专利曝光：每个相机传感器可独立倾斜拍摄

IT之家6月21日消息 三星此前推出了多款折叠屏智能手机，也是第一家开发108MP手机相机传感器的公司。外媒SamMobile报道，现在，一项新发布的专利揭示了三星正在使用6个摄像头进行手机拍摄方面的拓展。

三星去年申请了一项专利，该专利表明该公司的六摄像头智能手机设置包括可倾斜的图像传感器。这份长达55页的专利文件名为“用于操作多台数码相机的设备和方法”，它解释了三星计划如何在广泛的场景中使用五个广角相机和一个长焦相机来提高图像质量。三星还正在开发其他相机传感器的产品。

三星专利中的每个摄像头传感器均可独立倾斜，该功能可用于针对各种场景和更高质量优化摄像头。例如，左侧和右侧的传感器可以朝边缘倾斜，而中央的相机传感器可以设置为保持垂直以捕获全景图像。来自所有传感器的信息可以组合在一起以创建高质量的图像。相机设置还可用于以散景效果拍摄全景场景。

IT之家获悉，根据三星的专利，带有可倾斜传感器的多相机设置可用于在弱光条件下捕获更清晰的图像。这种设置还有助于在各种情况下获得更好的聚焦范围和更高的动态范围，而这是当前智能手机相机无法做到的。该技术还可用于捕获具有更好图像稳定度和聚焦范围的更宽视频。