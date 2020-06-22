苹果引第三方开发者不满，WWDC20 上将宣布多个软件升级

北京时间6月22日早间消息，据外媒报道，在苹果今年的开发者大会上将面临自App Store上线12年以来，来自其巨大的开发人员社区的最大反弹。

第三方开发人员给苹果带来了巨大的利益，在上一财年中，第三方开发者给苹果公司带来了超过460亿美元的营收，几乎占苹果公司总营收的18%。而开发人员对苹果的不满，来自于上周发生的一件事情：苹果App Store拒绝了一个非常受欢迎的电子邮件应用。此外，苹果还要求开发人员针对其最新平台开发应用，包括Mac的底层进行彻底转变。

过去一周中，苹果透露去年App Store为其创造了5190亿美元的收入。之后，苹果还拒绝了一个名叫Hey的电子邮件应用，原因是这个应用的开发者不愿意与苹果分享订阅收入。

在拒绝这个应用的邮件中苹果表示，此应用的开发方Basecamp已经8年没有为App Store创造营收。一位名叫马克·爱德华兹（Marc Edwards）的开发人员在Twitter上表示：“苹果的意思是，如果你不能给我赚取大量现金，那么你对我来说没有任何意义。”通常情况下，苹果要求开发人员通过App Store向用户收费，而苹果会从中抽取15%至30%的分成。

一些开发者表示，苹果收取的分成是其业务成本，他们很愿意向苹果支付这些费用，从而让苹果去处理应用推广和信用卡信息处理服务。这些开发人员表示，过去一周内所发生的事情，不会影响他们与苹果之间的关系。

苹果在一份声明中表示，他们开发App Store时有两个目标：“为用户寻找和下载应用提供一个安全以及值得信赖的平台，同时为创业者和开发人员提供巨大的商机。有无数开发者已经通过我们的平台完成了创新，并且取得了成功，我们为此深感自豪。”苹果表示，App Store上有84%的应用都是免费应用，没有为苹果带来任何收入。

在本届WWDC上，苹果预计还将宣布，其Mac电脑将不再使用英特尔的芯片，而开始使用苹果自研的处理器。而对于Mac应用开发者来说，苹果在做出这一改变之后，开发人员需要更新自己的应用以支持新的硬件，而这将会是一个漫长的过程。苹果还希望给最新的iPhone、Apple Watch和iPad添加新的软件功能。从而刺激开发人员为这些设备打造新的应用。

对于苹果来说，App Store是其重要的业务组成部分，这个应用商店中有接近200万个应用，这些应用是消费者购买苹果硬件设备的重要原因之一。

除了使用新的Mac芯片之外，苹果预计还将更新macOS操作系统，改善iOS应用在macOS系统上的表现。去年，苹果开始让用户在Mac上使用iPad应用。今年早些时候，开发人员开始向用户销售同时支持Mac和iPad两种硬件设备的应用，而且用户只需要支付一次费用。

苹果还计划升级其Apple TV机顶盒的软件，并且有可能在今年晚些时候推出新版的Apple TV硬件。Apple Watch或将迎来新的表盘以及一款睡眠监测应用。苹果还计划升级其HomePod音箱的功能，例如开始支持Spotify等第三方音乐服务。此外他们还正在开发一款体积更小的HomePod。

在iPhone和iPad方面，苹果预计将推出一些新功能，例如将iPhone用作汽车钥匙、实时翻译功能、AR功能等。苹果还将进一步开发iOS系统，例如允许用户更改默认的邮件客户端和浏览器等等。

今年晚些时候，苹果将推出一系列新的硬件，例如新款Apple Watch、iPhone、HomePod、Apple TV、iMac和Macbook Pro等。苹果还计划推出其第一款耳罩式耳机。