迄今最大规模的全球开发者大会！苹果公布 WWDC20 活动细节

IT之家 6 月 12 日消息 苹果 WWDC20 将于太平洋夏令时间 6 月 22 日上午 10 点以主题演讲拉开帷幕，将带来主题演讲、Platforms State of the Union、100 多场工程相关讲座、全新的开发者论坛、与 1000 多位 Apple 工程师的一对一实验室等精彩活动。

IT之家了解到，Apple 的 WWDC 全球开发者大会举办至今已是第 31 届，今年的 WWDC20 是迄今为止规模最大的一次。Apple 今日公布了 WWDC20 的活动安排，包括主题演讲和 Platforms State of the Union 的时间，以及有关开发者如何了解 iOS、iPadOS、macOS、tvOS 和 watchOS 的未来发展、并与 Apple 工程师互动交流等相关信息。



特别活动主题演讲

6 月 22 日上午 10 点 (太平洋夏令时间)

探索将于今年晚些时候在 Apple 各个平台推出的各项令人兴奋的创新和更新。主题演讲将通过 apple.com、Apple Developer app、Apple Developer 网站、Apple TV app 和 YouTube 从 Apple Park 在线直播，直播结束后还将提供点播回放。对于中国大陆地区的观众，此次主题演讲还将在腾讯视频，爱奇艺，优酷和哔哩哔哩播出。

Platforms State of the Union

6 月 22 日下午 2 点 (太平洋夏令时间)

倾听 Apple 工程主管们亲自深入讲解 iOS、iPadOS、macOS、tvOS 和 watchOS 的最新进展。State of the Union 将通过 Apple Developer app 和 Apple Developer 网站以点播形式提供。中国大陆地区的观众也可前往腾讯视频、爱奇艺、优酷和哔哩哔哩观看。

100 多场工程设计讲座

6 月 23 至 26 日 (太平洋夏令时间)

从 6 月 23 日开始，开发者将能够参加 100 多场由 Apple 工程师主持的技术和设计主题讲座，学习如何构建新一代 app。讲座视频将于太平洋夏令时间每天上午 10 点发布，并在 iPhone、iPad 和 Apple TV 的 Apple Developer app 以及 Apple Developer 网站上提供。

全新 Apple 开发者论坛

6 月 18 日重新设计登场

全新 Apple 开发者论坛将让开发者社区连线 1000 多位 Apple 工程师，为大家答疑解惑并参与技术讨论。从 WWDC 的第一天开始，任何人都可以搜索和浏览论坛讨论，紧跟感兴趣的内容，Apple Developer Program 会员还能发布自己的问题，直接向 Apple 专家学习。

一对一开发者实验室 (需预约)

6 月 23 至 26 日 (太平洋夏令时间)

开发者可申请预约 Apple 工程师进行交流，让参与打造 Apple 各个平台最新先进技术的工程师为他们提供一对一技术指导，并深入讲解实现各项新功能的细节。开发者实验室将在有名额的情况下向 Apple Developer Program 会员开放。

6 月 16 日，Apple 将公布 Swift 学生挑战赛的决赛名单，为全球各地的学生开发者送上鼓励和肯定，各个年龄段的学生都能借此次比赛之机，创造自己的 Swift Playground 作品，展现他们对编程的热爱。