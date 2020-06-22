水滴屏实锤！荣耀 X10 Max 官宣：7 月 2 日发布

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IT之家6月22日消息 今日荣耀手机官方正式官宣全新荣耀X10 Max：7月2日正式发布。
官方表示：“不负两年等待，2020年度大屏手机”。值得注意的是官方晒出的荣耀X10 Max官方海报也“实锤”了其将采用水滴屏的正面设计。
IT之家此前报道，爆料称荣耀X10 Max将采用7.2英寸大屏幕并且支持DCI-P3色域，拥有5000mAh大电池，搭载天玑800芯片。据供应链透露， 荣耀X10 Max或将成为全球首款7寸5G手机。
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