台媒：苹果最快 2021 年推出折叠 iPhone，搭载双屏幕、侧面指纹

IT之家6月22日消息 据台湾经济日报报道，业界传出，苹果加速冲刺折叠iPhone布局，取得多项相关专利，要求供应链加快开发脚步，最快2021年推出折叠iPhone，成为未来抢疫情复原后的秘密武器，带旺鸿海、大立光、可成、新日兴等供应链。

报道称，相关供应商透露，折叠iPhone不再有刘海设计及人脸识别，将搭载双屏幕、侧面指纹解锁等，并且采上下折叠的设计。

据了解，包括鸿海、大立光、可成等既有iPhone供应链成员都将是折叠iPhone重要的协力厂。其中，鸿海应是折叠iPhone量产初期唯一组装代工厂，大立光提供光学镜头，可成供应机壳；轴承厂新日兴则会是第一次打入iPhone供应链。

IT之家了解到，苹果早在2016年便申请折叠机相关专利，申请相关专利的脚步一路延续至今，今年2月发表的独特铰链机制更是攸关折叠机良率与品质，种种迹象均显示苹果相当重视折叠机开发。

业界传出，现阶段折叠iPhone的设计倾向透过绞链将二个屏幕连在一起，要达到“连续性无缝”，解决目前市售折叠机无法避免两个屏幕合并时中间有一条缝的问题。

也有供应链消息指出，折叠iPhone原型机的边框，采用圆润不锈钢中框，类似iPhone 11设计，屏幕采用全屏幕设计没有浏海，Face ID脸部识别则是被转移至外部顶部位置上或者直接取消，由侧面指纹解锁的方式呈现，因此结构上的设计与原先iPhone已大不相同，难度也较高。