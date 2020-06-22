电子信息工程的男人怎能亲自下床关灯？高校学生发明装置躺床上关灯

IT之家6月22日消息 荔枝新闻消息，大学寝室每天晚上最“重要”的问题就是——谁去关灯。不过近日中国民航大学电子信息工程学院的一位学生发明了一个特殊的开关灯装置，成功解决大学宿舍关灯难的问题。

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IT之家了解到，这款装置可实现躺在床上用手机软件远程控制开关，其靠USB充电线供电，待机电流仅零点几安。据制作这一装置的学生介绍，装置仅在拍摄视频时被安装在宿舍开关上，视频拍摄完成后会及时拆下，不会对宿舍供电有影响。