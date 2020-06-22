马斯克：7 月 1 日后特斯拉全自动驾驶价格将上涨 1000 美元至 8000 美元

6月22日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉的首席执行官（CEO）埃隆·马斯克日前表示，7月1日后，特斯拉全自动驾驶（Full Self-Driving，简称FSD）的价格将上涨1000美元。

目前，特斯拉全自动驾驶配置的售价为7000美元，如果上涨1000美元，这一配置的售价将达到8000美元。

这并不是特斯拉第一次提高其“全自动驾驶”配置的售价。去年5月份，该公司将这一配置的售价由5000美元上调到了6000美元；去年8月16日，在推出“智能召唤”功能时，该公司又把该配置的售价从6000美元提高到了7000美元。

此前，马斯克曾表示，随着软件功能越来越接近全自动驾驶能力，特斯拉全自动驾驶配置的售价将继续上涨。在实现全自动驾驶之后，这一配置的价值将超过10万美元。

此外，他此前还曾表示，该公司提高其全自动驾驶配置的价格，是为了试图让其汽车成为“升值资产”。

在特斯拉2020年第一季度的财报电话会议上，马斯克表示，尽管特斯拉将通过订阅模式提供全自动驾驶，但他认为，购买全自动驾驶仍然是有意义的，这是一项投资，是一项会给消费者带来回报的投资。

目前，特斯拉还未实现全自动驾驶功能，但该公司在2016年10月之后所生产的电动汽车都配备了全自动驾驶所需要的硬件。在软件准备就绪之后，这些汽车就将具备全自动驾驶能力。

除了提高全自动驾驶配置的售价外，马斯克表示，7月1日前，在特斯拉的APP内购买基本版自动驾驶功能的费用将降至2000美元。