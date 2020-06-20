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马斯克：受疫情暴发影响，特斯拉股东大会推迟

2020/6/20 14:02:34来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家6月20日消息 据外媒CNBC报道，受疫情暴发影响，特斯拉股东大会推迟。

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）周五晚间通过Twitter表示，由于新冠病毒疫情暴发，该公司将不得不推迟原定于7月7日举行的年度股东大会。因为7月7日前不允许举行大型集会。

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IT之家了解到，马斯克在Twitter表示：“不确定是否有新日期，但可能要等一个月左右。”

根据此前安排，特斯拉年度股东大会计划在7月7日召开。

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关键词：特斯拉马斯克

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