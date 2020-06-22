美国疫情或将再度爆发 苹果再次关闭本土 Apple Store

受肆虐全球的新冠疫情影响，苹果在今年3月份便关闭了除中国以外的所有Apple Store，这也包括了美国本土的271家实体直营店。5月初时，苹果曾选择重新开启部分美国境内的Apple Store，用来维持有限的销售与售后服务，但由于疫情目前存在新一轮爆发和蔓延的风险，所以这一重启计划不得不暂时搁浅。

据外媒报道，苹果接下来会关闭南卡罗来纳、北卡罗来纳、亚利桑那和佛罗里达四个州攻击11间Apple Store，苹果方面对此举也作出了解释：在考量了COVID-19疫情在这些社区的情况，只能做出临时关闭实体店的决定，但一定会密切监测疫情状况，以尽快重开这批Apple Store，但具体日期目前还无法给出。

据了解，上述地区的疫情之所以快速蔓延，主要是因为当前美国民众的游行集会很多，这在抗议美国政府相关政策的同时，也加大了新冠肺炎在人群中蔓延的风险。目前，世界卫生组织WHO在最新的资料公布里表示，全球范围内已有15万人次的创纪录单日新增感染，这也意味着原本就还没有好转迹象的疫情将迎来新一轮的爆发。

事实上，苹果在之前的重新开放中可谓煞费苦心：不但对Apple Store的防疫工作进行了严格的管控，明确规定了社交距离和服务接触范围，而且还清晰设定了每次入店选购的顾客数量和鼓励网上订购、线下非接触派送和取货的建议。另外，由于受到疫情影响，苹果的新品上市计划也将推迟，在明日凌晨举办的WWDC20线上发布会上，我们将很难见到全新硬件的发布。