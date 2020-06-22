内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

美国疫情或将再度爆发 苹果再次关闭本土 Apple Store

2020/6/22 16:51:43来源：新浪科技作者：新浪VR责编：问舟/实习评论：

受肆虐全球的新冠疫情影响，苹果在今年3月份便关闭了除中国以外的所有Apple Store，这也包括了美国本土的271家实体直营店。5月初时，苹果曾选择重新开启部分美国境内的Apple Store，用来维持有限的销售与售后服务，但由于疫情目前存在新一轮爆发和蔓延的风险，所以这一重启计划不得不暂时搁浅。

据外媒报道，苹果接下来会关闭南卡罗来纳、北卡罗来纳、亚利桑那和佛罗里达四个州攻击11间Apple Store，苹果方面对此举也作出了解释：在考量了COVID-19疫情在这些社区的情况，只能做出临时关闭实体店的决定，但一定会密切监测疫情状况，以尽快重开这批Apple Store，但具体日期目前还无法给出。

据了解，上述地区的疫情之所以快速蔓延，主要是因为当前美国民众的游行集会很多，这在抗议美国政府相关政策的同时，也加大了新冠肺炎在人群中蔓延的风险。目前，世界卫生组织WHO在最新的资料公布里表示，全球范围内已有15万人次的创纪录单日新增感染，这也意味着原本就还没有好转迹象的疫情将迎来新一轮的爆发。

事实上，苹果在之前的重新开放中可谓煞费苦心：不但对Apple Store的防疫工作进行了严格的管控，明确规定了社交距离和服务接触范围，而且还清晰设定了每次入店选购的顾客数量和鼓励网上订购、线下非接触派送和取货的建议。另外，由于受到疫情影响，苹果的新品上市计划也将推迟，在明日凌晨举办的WWDC20线上发布会上，我们将很难见到全新硬件的发布。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    