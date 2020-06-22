苹果电脑闹分手，会给英特尔多大打击？

又到了苹果年度开发者大会WWDC。虽然因为新冠疫情的原因，今年的WWDC首次转为线上进行，但这并不影响即将发布产品的精彩程度。苹果会常规更新iOS、MacOS、iPadOS、WatchOS和TvOS五大软件平台，还有可能发布一些硬件产品。新浪科技会从北京时间周二凌晨1点进行在线直播。

除了常规的软硬件新品发布，今年WWDC另外一个关注焦点或许就是苹果电脑更换处理器。没有意外的话，苹果会正式宣布Mac电脑转用自家基于5纳米制程的A系列新芯片，从x86架构逐步转向Arm架构。悬念只是苹果打算怎样分步骤实现整条Mac产品线的过渡。

苹果英特尔缘分已尽

这个消息并不令人意外。硅谷已经至少传言了三四年时间，早在2018年苹果就已经测试了基于A系列的Mac芯片，显然英特尔早就对此心知肚明。按照苹果自造心脏、软硬件一体的战略，Mac产品线的“换心”本就只是时间问题。手机、平板、音箱、电视盒子此前都用了自家芯片，电脑只是最后一个拼图。而且，苹果现在在Macbook上已经用了部分自家芯片，包括Touch ID所用的T系列安全芯片。

这也不是苹果第一次更换电脑处理器。苹果创建于1976年愚人节，最初十多年的电脑微处理器用的是MOS和摩托罗拉架构；1991年苹果和IBM及摩托罗拉组成AIM联盟，随后转向PowerPC架构；2005年宣布转用英特尔x86架构处理器，一直沿用至今。

15年时间过去了，有点点感慨。英特尔前CEO欧德宁(Paul Otellini) 2005年上任之后的第一大工程就是说服乔布斯，把苹果拉进了x86阵营。在乔布斯宣布换芯的WWDC 05主题演讲上，欧德宁甚至穿着当年标志性的兔子服(Bunny Suit)上台。

当时苹果更换处理器，主要是因为乔布斯对IBM的PowerPC研发进展感到不满，认为拖累了苹果电脑的竞争力。但当时很多苹果粉丝对更换处理器抱有抵触心理，因为与众不同是苹果电脑的一大卖点；而此前苹果更是公开嘲讽英特尔处理器的Windows PC。

虽然苹果电脑当时销量很小，2005年总销量只有453万部，但此举给英特尔带来的品牌价值，却远高于实际的芯片销售额增长，更为重要的是，拉拢了苹果就意味着给PowerPC阵营带来了致命一击。乔布斯和欧德宁，这两位硅谷的传奇人物都已经驾鹤西去。乔布斯在2011年去世，享年56岁；而欧德宁在2017年去世，享年66岁。英特尔甚至在悼念欧德宁的时候都提到了他将苹果带入了x86阵营。

现在苹果和英特尔的缘分快走到了尽头。这也是苹果两年内第二次和英特尔分手。由于英特尔的5G基带持续难产，去年苹果无奈和诉讼战对手高通达成和解，继续采购高通的移动基带芯片。失去主要客户的英特尔被迫放弃移动基带业务，作价10亿美元打包出售给了苹果。两年时间，苹果和英特尔连续在两块市场结束合作，显然都是英特尔的损失。

营收损失几十亿美元

过去几年英特尔在PC处理器领域确实进展不顺，遭遇了摩尔定律墙，在10纳米这一阶段也陷入了停滞，只能眼看着竞争对手凭借7纳米工艺超越自己。此外，除了老对手AMD，高通的ARM芯片也在逐步进入笔记本处理器的市场。虽然苹果更换自家处理器是大战略需要，但英特尔处理器的研发迟缓也的确拖累了苹果电脑，就像是15年前的IBM一样。

那么苹果Mac系列这次抛弃英特尔，会给后者带来怎样的影响？毫无疑问，肯定会带来大笔营收损失。PC处理器是英特尔最主要的营收业务。尽管近年来营收占比持续下滑，但今年第一季度，PC业务依然为英特尔贡献了接近半数的营收。

IDC的数据显示，苹果在去年全球PC市场的占有率约为6.6%，销量和份额都有所下滑。去年全球PC市场自2011年来首次出现增长，同比增长2.7%，好不容易摆脱了“后PC”时代的低迷，但之前逆势增长的Mac似乎已经失去了增长的动力。

但好景不长，很快到来的新冠疫情又给消费电子行业带来了明显打击。今年第一季度全球PC出货量锐减9.8%，苹果又是其中降幅最大的厂商，第一季度出货暴跌20.7%，市场份额不仅跌破了6%，还落到了全球第五位。实际上，自从2015年出货量突破2000万部之后，苹果电脑过去几年的出货量一直在下滑。

美国券商Berstein粗略估算一下，如果苹果电脑全线更换处理器，按照每片处理器170-215美元来计算，那么给英特尔年度财报带来的损失大概是20亿美元-30亿美元。这当然是一个巨大的营收损失，但考虑到英特尔年营收超过700亿美元，损失2%-4%的营收似乎也并不是伤筋动骨。

目前市场上已经有不少基于Arm芯片的Windows笔记本，但还没有真正打开市场。但随着苹果电脑转用Arm架构，也会带动大批开发者从x86架构转向兼顾Arm架构生态，这会推动Arm架构芯片在PC领域迎来新的增长契机，从而给高通带来意外的帮助。从长远来看，英特尔在PC领域无疑会面临更大的竞争压力。

英特尔重心在转型

不过，英特尔高层目前把更多的精力放在了数字化新业务上。过去几年时间，英特尔一直在进行战略转型，投入了数百亿美元进行战略收购，意在降低对PC业务的依赖，转向以数据为中心的新业务领域。尽管前任CEO科再奇(Brian Krzanich)因为个人问题意外离职，但新CEO斯万(Robert Swan)依旧在继续推进英特尔的转型。

从目前的情况来看，英特尔的转型已经取得了一定成功。十多年前欧德宁时代的英特尔错过了移动互联网时代，这一次英特尔却走在了行业前面，先后拓展了云计算、人工智能、自动驾驶、物联网、边缘计算等新业务。这些新业务才是英特尔的将来。就像是Windows之于微软一样，PC业务对于英特尔来说很重要，但却并不是目前高层的关注重心。

英特尔PC业务每年是350亿美元左右营收的规模，这个市场增长空间非常有限，还面临着AMD和高通的蚕食。与此同时，英特尔在利润率更高的数据中心服务器芯片去年营收235亿美元，市场份额高达93%。今年第一季度英特尔PC业务营收增长14%，但数据中心业务的营收却同比增长43%。

相比已经饱和很难有明显增长的PC市场，数据中心和新业务市场有着广阔的增长空间，未来无疑会成为英特尔的新增长推动力，而PC业务的营收占比还会继续下滑。2012年英特尔PC业务营收占比高达72%，但到了2020年这一比例已经降到了49%。

英特尔开辟的新市场却是一个价值3000亿美元的巨大市场空间，目前还处在初期阶段，急需在这些新市场领域尽快占据先机。相比之下，苹果“换心”带来的几十亿美元损失根本不算什么，甚至可以被新业务增长所轻松抵消。

虽然苹果要和英特尔分手，会给后者带来几十亿美元的营收损失，但苹果多年前就已经确定了战略。这是英特尔迟早都要面对的短痛，也是不可避免的结果。对英特尔来说，继续大举推进新数据业务转型，打开更广阔的蓝海新市场，远比在PC市场的红海厮杀更有长远意义。