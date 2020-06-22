腾讯持京东约 5.27 亿股 A 类普通股，占已发行普通股 17.1%

北京时间6月22日下午消息，京东（Nasdaq:JD）提交给美国证券交易委员会（SEC）的SC 13D/A文件显示，腾讯通过旗下全资子公司Huang River Investment Limited（黄河资本）持有的京东股份已降至17.1%。

文件显示，Huang River Investment Limited目前持有京东527,207,099股A类普通股（受益人为腾讯。），基于全部的3,090,371,009股普通股计算，Huang River Investment Limited的持股比例为17.1%。

相比之下，京东今年4月向SEC递交的20-F文件显示，截至今年2月29日，腾讯通过Huang River Investment Limited持有京东17.9%的股份，为京东第一大股东。当时，Huang River Investment Limited持有京东525,192,715股A类普通股。

今年5月，京东向Huang River Investment Limited发行并出售2,938,584股A类普通股，售价6816万美元。

截至今年2月29日，京东董事会主席刘强东持股15.1%，投票权为78.5%。