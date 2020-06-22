美媒为苹果辩解：抗议 App Store 并不会改变规则

6月22日消息，据外媒报道，苹果应用商店规则及其抽取高额佣金政策已经引发多方关注，甚至受到美国和欧盟监管机构的反垄断调查。然而，这些争议和调查可能不会改变苹果的做法。

炮轰苹果及其应用商店规则可能对开发者有利，但被谴责的系统帮助开发者接触到所有iPhone用户，大多数开发者自2008年应用商店推出以来就对其感到非常满意。想要获得这样的产品分销系统，你就得付出代价。

许多人批评了苹果收取30%高额佣金的做法，不过他们似乎没有提到，从第二年开始佣金就会降至15%。而且，苹果还会提供很多折扣。30%佣金的确是很高，但应用商店已经帮助改变了世界。如果应用商店变成免费，对任何人都没有好处。

尽管苹果面临的压力越来越大，但可能大多数开发者都对应用商店没什么意见。应用商店解决的问题是让每个iPhone和iPad用户都能使用应用程序，每个开发人员都必须自己决定获得这种好处的同时是否值得付出代价。

正如推出伊始，苹果已故联合创始人史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs ）曾宣布的那样，应用商店是为开发者提供的解决方案。这是苹果将开发者吸引到他们客户身边的方式，反之亦然，好处是它可以在期间卖出几部iPhone。乔布斯当时称：“大多数开发者没有这样的资源，即使是大开发商也很难让他们的应用程序出现在每个iPhone用户面前。我们会通过应用商店为每个开发者解决这个问题。”