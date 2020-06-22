小米小爱同学全新 Q 版手机主题上架：8 种锁屏界面

IT之家6月22日消息 今天，小爱同学全新Q版手机主题——「小爱同学的日常」，今天正式上线了！据说，只要用上这套主题，你就能知道小爱同学每天都在做些什么，让小爱同学24小时全天候陪在你身边。

8种锁屏动画

每次，当你叫出“小爱同学”时，小爱同学总会立刻贴心温柔地回应：“我在”。那小爱同学不在的时候呢？这次的全新主题有8种不同的锁屏界面以及对应的息屏界面，带你走进小爱同学的日常。

具体显示的锁屏样式会随时间变化而变化，当你早上起床时，小爱同学已经开始晨跑；到了午餐时间，小爱同学与你一同吃饭；慵懒的午后，小爱同学和你一起看书学习……

还有一个隐藏的小功能，这8种锁屏界面还支持摇一摇随机切换到下一个，无聊的时候真的可以玩一天。

新增锁屏唤醒球解锁全新的唤醒方式

IT之家获悉，这次的小爱同学全新主题在锁屏界面增加了一个唤醒球，点击唤醒球就能直接召唤小爱同学，不需要解锁后再使用。

在语音唤醒、长按AI键唤醒、长按电源键0.5s唤醒、长按Home键唤醒和点击APP唤醒之外，再增加一种新的唤醒方式。

更贴心的是，点击唤醒球后，在小爱同学与你的对话框中，会根据当前的锁屏样式为你推荐相关的操作指令，直接对它说出指令就能完成操作。

比如，如果此时的锁屏界面是小爱同学在认真的使用电脑，那就会为你推荐“勿扰模式”语音命令；如果锁屏界面是小爱同学在看电影，那就会为你推荐“最新上映的电影”指令……十分方便。

专属定制壁纸

除了息屏动画、锁屏动画、专属唤醒球、智能推荐命令……手机壁纸也是专门为最喜欢小爱同学的你特别定制。壁纸也分为八种，分别与锁屏、息屏动画对应，每次回到桌面，就能看到不同样子的小爱同学。