网易有道 CEO 周枫清华演讲：找到生命的不变量

6月22日晚间消息，网易有道CEO周枫今日在2020年清华大学计算机系毕业典礼发表演讲。他指出，疫情给社会方方面面带来的改变与不确定性非常大，这让他想起，计算机科学中一个重要的概念，叫不变量（Invariant），很多问题解决的窍门在于找到不变量。周枫希望后浪学子都能找到自己面对的变化和挑战中，那些重要的不变量，拥有更幸福和有收获的生活。

周枫说：“当下这个大加速的社会，一夜之间总能改变很多，有人成名有人暴富。德行和品格也许不能让你快速取胜，但可以让你成为时间的朋友。”

▲来自周枫微信公众号

以下为演讲全文：

各位计算机系的领导和老师、同学们：

大家下午好！

从清华计算机系毕业18年后，今天非常荣幸能回到清华以学长的身份跟学弟学妹们做个分享。

我在清华度过了青年时期最美好的6年时光，从本科到研究生，攻读硕士学位的时候师从郑纬民老师，郑老师对学生宽容又支持，给了我很多自由发展空间。最重要的是，在清华的校园我认识了我的太太庄莉，找到了一生的伴侣。所有这一切都是清华与计算机系带给我的，这六年的经历成为了我人生中的宝藏。

我们正处在全球疫情这样一个特殊的时期。这场疫情给社会方方面面带来的改变与不确定性非常大，怎么看待这些变化？这让我想起，计算机科学中一个重要的概念，叫不变量（Invariant），很多问题解决的窍门在于找到不变量，那我衷心希望，大家都能找到自己面对的变化和挑战中，那些重要的不变量，拥有更幸福和有收获的生活。

你们就要开始人生的新的篇章，那借此机会和大家分享三个我在工作和生活中的体会，与大家共勉。

1、交叉与跨界前途光明，终身学习的能力和习惯非常重要。

这里的交叉与跨界，可以是学术上的，也可以是工业界的，也可以是思维方式上的。我一直认为交叉与跨界（Crossover）带来更多机会，虽然开始时可能更难，但长时间来看更有收获。

我在清华研究生期间，研究领域是计算机系统。而在UC Berkeley博士的第二年，就主动选择了将系统与编程语言，就是PL的研究方向结合起来，来解决操作系统中的包括稳定性在内的各类问题，开始的时候，PL方面的非常理论化的研究方法把我搞得很头大，但是一年后特别的事情发生了，科研中一下子取得了好几个原创性的成果。后来我总结，不是我一下子灵感爆发，而是跨界使得我找到了研究的处女地，因此收获满满。

如果现在有两个这样的机会摆在你面前，A是你熟悉的领域，未来几年可以做得顺畅轻松，但与你竞争的人可能很多，B是需要两个及以上领域交叉结合，中间有一些技能你暂时并未掌握，但结合可能产生巨大的价值。你会如何选择？我对这道题的答案毫无疑问会是B，学科之间交叉前途远大，只有当基因融合才能产生突变和创新，创造的社会价值潜力无穷。

Peter Thiel一位硅谷的风险投资家，他说企业失败的原因都是相同的，它们都无法逃脱竞争。所以去跨界，走出自己的专业，站在更高的维度去看问题，就往往可以避免同质化的竞争。当然，跨界同时意味着风险，需要跳出舒适圈，本质上是一个人自己和自己的竞争，而战胜自己往往难度更大。

这里面离不开的必然是我们每个人学习的能力，现代社会终身学习已经从趋势变成了事实。我想强调的一点是终身学习的能力不是单纯获取知识，更为重要的是个体在社会中经验习得的总结。“三人行必有我师”，我们要善于从现实生活中的各个维度、各种人那里吸收和建立认知。

2、面对复杂多变的状况，训练自己大处着眼、小处着手。

有道诞生之初是一家搜索引擎公司，但创业6年后，经过各种尝试之后，我们不得不接受现实，放弃成为主流搜索服务的努力。这成为当时有道和我个人的一个“坎”，几个月内裁员数百人，公司本来不高的收入也腰斩，看着很多曾经一起并肩作战的同事离开，如果当时我就此放弃，可能就没有今天的有道。这个时候，仔细盘点之后，我们认为公司还存在转型的机会，2012年移动互联网浪潮袭来，之前无心插柳做出的有道词典这个产品，虽然在当时几乎没有收入，但用户量增长迅速，这可以成为新业务的基础；同时我们还有来自网易的一定的资金支持，并不需要立即结束运营。所以我们决定基于有道词典的业务，转型移动互联网，专心打磨互联网产品，后来基于词典的大体量用户使得我们有机会做了在线教育，也就是在放弃搜索之后的第七个年头，我们在去年底以中国领先的智能学习公司身份登陆了纽交所。

回顾这个惊险的过程，我的体会是：面对失败，意志品质上的坚持固然重要，但更关键的是要冷静客观地认清自己手中的牌，才能有柳暗花明找到新出路的机会。这点说起来容易，能做到在复杂的情况下，从大处着眼，从小处着手，实则很难。要从现在开始有意识地训练自己这样的能力。

3、技术是中性的，但带给用户和社会长期正面价值的技术和事业才能长久。

今天在坐的同学们都是计算机系的学生，“效率”和“性能”是我们再熟悉不过的词，我不知道各位有没有想过自己将来所从事的研究或者工作直接带动的社会价值是什么。

技术原本只是一把锤子，使命感才是这把锤子最终可以带来什么价值的最终解，这个问题在当今技术和互联网渗透到各行各业的情况下，变得越来越重要。每位技术工程师虽然可能每天都周旋于程序、语言、算法，心里始终都要明晰一件事：我所从事的事情是否真正推动了正向的社会进步。

有道初期创业时，创始团队大都来自清华，大家都带有理想主义色彩，信奉工程师文化，简单而天真地认为技术可以让世界更好，搜索项目失败让理想主义败给了用脚投票的市场。然而我很庆幸，团队相信技术必须让世界更美好这点信念始终没有变。这成为后来我们做了很多很好用的工具的动力源泉，帮助上亿的用户能够更好地学习。

当下这个大加速的社会，一夜之间总能改变很多，有人成名有人暴富。德行和品格也许不能让你快速取胜，但可以让你成为时间的朋友。

最后，请大家从明天开始就忘记清华的光环，如果你读过《无限游戏和有限游戏》这本书，你就知道，“当一个人被他人以头衔相称，人们的注意力便放在了已经结束的过去，关注的是一个已经终结的游戏。”今天从清华毕业，你们只是赢了一段很小的有限游戏，人生的无限游戏才刚刚开始，这个游戏里没有标准答案。所以忘掉这个标签，只带上清华的精神，脚踏实地，再次出发。

祝所有计算机系的同学们前程似锦，毕业快乐！